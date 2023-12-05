Захисника поховали 4 грудня. У воїна залишилися дружина, батьки та бабуся.

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Що відомо про Героя Євгена Медуницю

Євген Вікторович Медуниця народився 23 лютого 1994 року в Прилуках. Навчався в гімназії №1, а потім професійно-технічному училищі. Опісля працював різноробом у рідному місті.

До лав ЗСУ він мобілізувався 21 вересня 2022 року. Бойову підготовку чоловік пройшов у Житомирі, поісля чого став солдатом-стрільцем.

Згодом він зазнав поранення на фронті, однак не кинув захист країни, а продовжив службу на іншій посаді. Так, попри травму він став підсобним робітником 3-го відділення 1-го взводу загороджень роти розгородження військової частини А4733.

Воїн загинув на Луганщині

Наприкінці листопада захисник загинув під час виконання бойового завдання в районі Білогорівки лунанської області. Захисник загинув внаслідок вибуху ворожого артилерійського снаряда.

Прилучани провели свого земляка у понеділок 4 грудня. У нього залишилися дружина, батьки та бабуся.

Війна безжально забирає кращих. Щирі співчуття рідним і близьким Євгена Медуниці. Вічна пам’ять та слава Герою!,

– написали у прилуцькій газеті.

Редакція 24 Каналу приносить спічуття рідним та близьким загиблого Героя.