О бегстве пророссийского политика СМИ сообщают со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 24 канал обратился за комментарием в Госпогранслужбу по этому вопросу.

Обратите внимание Эксгумация "политического трупа": СБУ устроила "черную среду" для Мураева

Что пишут СМИ о бегстве Мураева и говорят в ГПСУ

Источники СМИ утверждают, что Евгений Мураев в мае этого года покинул территорию Украины и уехал через пропускной пункт в Закарпатской области.

Очевидно, тогда не могло быть указаний по ограничению его выезда от правоохранительных органов.

В комментарии 24 канала спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что ГПСУ пока ничего неизвестно об этом. В то же время руководитель прессслужбы украинских пограничников отметил, что согласно действующему законодательству Госпогранслужба не имеет полномочий разглашать информацию о третьих лицах.

СБУ проводило обыски в Мураеве

30 ноября СБУ устроило для Евгения Мураева и его приспешников "черную среду", посетив обыски:

по местам проживания и в офисах Мураева, а также его родственников;

у ближайших соратников Мураева.

Во время обыска СБУ изъяла: наличные деньги (в частности, в российских рублях), оружие, компьютерную технику, мобильные телефоны и т.д.

Еще тогда СМИ сообщали, что Мураев не в Украине, а в Австрии.

Стоит отметить, что Евгений Мураев до полномасштабного вторжения активно распространял российскую пропаганду, в частности, через собственный канал "НАШ", который заблокирован по решению СНБО как раз из-за угрозы национальной безопасности. Кроме того, еще в январе 2022 года британская разведка сообщала о том, что Россия мечтает поставить в Киеве своих приспешников. В качестве кандидата, который по планам России должен был возглавить этот шабаш, назвали именно Мураева.

После начала вторжения Мураев опубликовал большое сообщение с призывом к капитуляции, повторяя тезисы российской пропаганды. Кроме того, пророссийский политик назвал курс Украины на членство в НАТО "глупым и не нужным" и якобы представляющим угрозу для России. То есть фактически оправдал нападение.

Больше деталей об обысках в Мураеве: смотрите видео