У героя есть жена и маленькая дочь Эмма. Она отметила свой второй День рождения в День Святого Валентина. За все это время Евгений провел с дочерью всего несколько месяцев. Герой переживает, что дочь его не знает.

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Как Евгений встретил 24 февраля 2022 года

Утром в день полномасштабного вторжения Евгений был на Херсонщине. Сигнал тревоги раздался на рассвете. Евгению поручили с 6 танками отправиться в район Сергеевки.

Герой припоминает, что когда основная часть бригады прибыла в Олешки, со стороны побережья уже двигались российские захватчики с техникой и танками. Тем временем в Новой Каховке высадился российский десант с противотанковыми средствами.

Антоновский мост остался лучшим маршрутом к отходу.

"Там высадились десантники противника. Моя задача была прорвать оборону и уничтожить противника, который закрепился на двух мостах через реку Днепр", – рассказывает Евгений.

На правом марте Днепра ВСУ воины держали оборону до 23:30. На героев вышла российская ДРГ. Кроме того был налет российской авиации, работа вражеской артиллерии, минометов, огонь противотанковых средств.

Командир батальона приказал отойти в район Антоновского моста, а также перегруппироваться и вывезти людей и технику. Но только отошли, пришла команда вернуться на мост. Была в 01:00 25 февраля. Начались проблемы с горючим.

По дороге на мост остановились 5 танков из 8 танков. Тогда Евгению попали в правую коробку передач. К тому времени почти все из ВСУ, кто оборонял Херсонщину, были взяты в кольцо в Олешках. В то время Евгений был ближе к Крыму – в 30 – 40 километрах от Новой Каховки.

"И здесь руководитель штаба спрашивает комбата: "А где "Песня"?" Это мой позывной – "Песня". То есть все там, под Херсоном, на Антоновском мосту, а я в 70 километрах от них. Ему говорят: "А он еще там". Это был первый случай, когда обо мне все забыли», – рассказывает герой.

Кроме того, к вечеру 26 февраля героя забывали еще 6 раз. Даже когда все отошли на более выгодные позиции, герой остался: ему удалось сохранить экипаж. Евгений напоминает, что тогда у него было 7 танков, а у врага – 150.

"Женя, бросай все, возвращайся, тебя убьют"

Евгений признается, что сильнейший страх испытал 25 февраля. Тогда он остался один у Антоновского моста.

"Позвонил по телефону заместитель командира Александр Мовчан. Плакал: "Женя, бросай все, возвращайся. Ты в окружении, тебя убьют!" – рассказывает Евгений.

Тогда он сообщил, что не вернется и не отступит. После того разговора Евгений почувствовал сильнейший страх. Остался сам без опоры и поддержки. Бил себя по щекам. Говорил "соберись, тряпка".

Пальченко обеспечил выход бригады из оцепления. Ему удалось спасти своих собратьев и технику. Через Антоновский мост герой прорвался тремя танками.

Евгений стал самым молодым Героем Украины среди танкистов. В Мариинском дворце Владимир Зеленский наградил его орденом "Золотая Звезда".