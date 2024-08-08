Российского военкора бросили умирать его же коллеги. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Как Поддубного бросили умирать коллеги

После того, как FPV-дрон попал по машине Поддубного, его коллеги просто отправились в безопасное место. Они увидели то, как автомобиль военкора подорвался и подумали, что ему точно не удалось выжить. Именно якобы из-за этого начали появляться сообщения о смерти Поддубного.

По информации российских СМИ, у военкора якобы диагностировали черепно-мозговую травму, осколочные ранения и ожоги 20% тела, в частности, респираторной системы из-за вдыхания горячего воздуха.

Также есть информация, что в ночь на 8 августа к Поддубному якобы прибыла бригада из Москвы, чтобы забрать военкора на лечение в Москву.

Напомним, что в машину Поддбуного попал FPV-дрон. 7 августа он поехал в Курск, чтобы снять репортаж о "потери противника".