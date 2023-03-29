Об этом подробно рассказали аналитики Института изучения войны. Следует заметить, что повторение стиля ведения публичных мер по Путину может быть также очередной порцией насмешек со стороны Пригожина.

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Пригожин мог бросить глаз на пост президента России

Следует заметить, что у финансиста ППК "Вагнера" есть собственное Федеральное агентство новостей. 14 марта Пригожин дал интервью российским журналистам (а точнее, пропагандистам) Russia Today, РИА Новости и Федеральному новостному агентству, конечно же.

Формат разговора был необычен для стиля Пригожина – во время него финансист, казалось, имитировал традиционную съемку президента России Владимира Путина. Специалисты предполагают, что это могло быть как очередной попыткой потролить и пристыдить Путина, так и способом показать, что медийный и известный в обществе Пригожин может заменить действующего президента на выборах 2024 года.

То, что он сидит за столом напротив его аудитории, очень похоже на то, как Путин снимает видеоролики. К слову, такой стиль съемки не присущ для Пригожина, он обычно не использует такой "стерильный формат" и предпочитает грубую и динамическую, а не статическую съемку.

Пригожин обычно предпочитал снимать себя с широкими кадрами на полях сражений или в динамических, но постановочных видео, стремящихся показаться откровенными и грубыми. Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить жесткую идеологию российским бойцам и намекнуть, что Министерство обороны России сознательно лишает группу Вагнера артиллерийских боеприпасов,

– отмечают аналитики.

Владелец ПИК "Вагнера" всячески критикует власть и военное командование. Поведение Пригожина в последнее время, независимо от его подлинных намерений, демонстрирует обществу нарратив, что финансист имеет политические стремления в России в будущем.

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Евгений Пригожин может заменить Владимира Путина

Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что президентское кресло – это единственная должность, которая сейчас может интересовать Пригожина. Выборы в госдуму, которую финансист нескрываемо презирает, не интересуют его.

Кроме того, Шейтельман добавил, что руководителя "вагнеровцев" может заинтересовать и простая возможность быть более-менее легальным миллиардером в какой-нибудь государственной структуре. К примеру, в "Ростесе", производящем оружие.