Теперь Желизко написал заявление об обмене его на украинского пленного, передает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net. На сайте проекта "Хочу к своим" выложили его фото и фото его заявления.

Смотрите также Готовил новые удары по Волыни: СБУ разоблачила агента российской разведки, который работал в ТЦК

Что известно о Евгении Желизко, который хочет к россиянам

58-летний Евгений Желизко приговорен к двум годам заключения за поддержку российского вторжения в Украину. Он родился во Львове, хотя в суде называл себя россиянином и уроженцем СССР. После начала полномасштабного вторжения России в Украину во время телефонных разговоров с соседом оправдывал войну и призвал Россию запустить ракету по территории Польши. В частности, он отрицал объявление Россией полномасштабной войны, а настаивал, что Россия проводит в Украине "демилитаризацию" и "денацификацию",

– пишут журналисты.

Евгений Желизко / Фото с сайта "Хочу к своим"

Среди других мифов, в которые верит Желизко: "Буча – это фейк", "Россию спровоцировали, это Запад подогревает войну", "Украина сама себя обстреливает". Все это он щедро выливал по телефону другу детства весной 2022 года. Тот заявил в СБУ.

Мужчине сначала присудили 6 месяцев ареста, но прокуроры подали апелляцию, считая приговор слишком мягким. Поэтому увеличили наказание до двух лет лишения свободы.

Данные о Желизко на сайте "Хочу к своим" / Скриншот 24 Канала

Ни на суде, ни во время рассмотрения апелляции Желизко не признал своей вины. В разговоре с медийщиками он сказал, что, возможно, выпил и наговорил другу лишнего, но как иначе, если тот провоцировал.

Железко подтвердил, что не признает существование Украины, потому что он родился в СССР и это его страна. Гражданином Украины он стал случайно, потому что СССР распался. По его мнению, нужны переговоры между Киевом и Москвой, а вообще украинцы и русские – "один народ".

Ракеты на Польшу он хотел запустить потому, что там размещено оружие, которое впоследствии едет в Украину. Поэтому, чтобы не бить по С-300 в Днепре, ее можно накрыть в Жешуве – такой "железной логикой" руководствовался коллаборационист.

В июле 2024 года осужденный написал заявление в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными с просьбой отправить его в Россию, обменяв на украинского военнопленного.

Заявление Евгения Желизко на обмен