Глава патрульной полиции Жуков, подавший в отставку после теракта, получил новую должность

Бывший руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, который ранее подал в отставку после инцидента с действиями патрульных во время теракта в Киев, получил новое назначение. Он стал советником главы Национальной полиции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с журналистами.

Что известно о назначении Жукова?

Руководитель МВД Игорь Клименко отметил, что лично уважает генерала Жукова, одновременно подчеркнув, что его отставка была добровольным решением, принятым после действий подчиненных.

В должности советника главы Нацпола Жуков будет заниматься вопросами участия и привлечения полиции к условиям военного времени.

Клименко также заявил, что Евгений Жуков, известный по позывному "Хищнику", является человеком с боевым опытом и хорошо проявил себя в военных условиях. В то же время министр подчеркнул, что после инцидента, когда двое полицейских допустили серьезную ошибку при исполнении служебных обязанностей, оставаться в должности морально было сложно.

По словам Клименко, именно Жуков инициировал решение уйти в отставку, лично сообщив об этом. Несмотря на это, министр выразил желание, чтобы он остался в команде.

Также глава МВД уточнил, что решение Жукова является его личным шагом, однако по результатам служебного расследования были приняты кадровые решения по всей вертикали ответственности – от командира взвода до руководителя патрульной полиции Киева.

Это, может быть, еще и не все кадровые решения. Принимает все решения Глава Нацполиции. Они выйдут в коммуникацию. Но мое требование – назначение на должности заместителей по служебной подготовке в каждое подразделение исключительно только людей, прошедших боевые действия,

– подчеркнул Клименко.

Расследование действий патрульных во время теракта в Киеве: что известно?