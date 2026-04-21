Глава патрульной полиции Жуков, подавший в отставку после теракта, получил новую должность
- Евгений Жуков, экс-руководитель Департамента патрульной полиции, назначен на другую должность.
- Он будет заниматься вопросами участия полиции в условиях военного времени.
Бывший руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, который ранее подал в отставку после инцидента с действиями патрульных во время теракта в Киев, получил новое назначение. Он стал советником главы Национальной полиции.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с журналистами.
Что известно о назначении Жукова?
Руководитель МВД Игорь Клименко отметил, что лично уважает генерала Жукова, одновременно подчеркнув, что его отставка была добровольным решением, принятым после действий подчиненных.
В должности советника главы Нацпола Жуков будет заниматься вопросами участия и привлечения полиции к условиям военного времени.
Клименко также заявил, что Евгений Жуков, известный по позывному "Хищнику", является человеком с боевым опытом и хорошо проявил себя в военных условиях. В то же время министр подчеркнул, что после инцидента, когда двое полицейских допустили серьезную ошибку при исполнении служебных обязанностей, оставаться в должности морально было сложно.
По словам Клименко, именно Жуков инициировал решение уйти в отставку, лично сообщив об этом. Несмотря на это, министр выразил желание, чтобы он остался в команде.
Также глава МВД уточнил, что решение Жукова является его личным шагом, однако по результатам служебного расследования были приняты кадровые решения по всей вертикали ответственности – от командира взвода до руководителя патрульной полиции Киева.
Это, может быть, еще и не все кадровые решения. Принимает все решения Глава Нацполиции. Они выйдут в коммуникацию. Но мое требование – назначение на должности заместителей по служебной подготовке в каждое подразделение исключительно только людей, прошедших боевые действия,
– подчеркнул Клименко.
Расследование действий патрульных во время теракта в Киеве: что известно?
18 апреля в Киеве произошел теракт, в результате которого погибли семь человек. Во время инцидента двое правоохранителей, находившихся на месте происшествия, не оказали помощь гражданским и фактически оставили их без защиты.
Им уже сообщили о подозрении в служебной халатности. Генеральный прокурор Руслан Кравченко обнародовал видеозаписи по бодикамерам полицейских, которые зафиксировали их действия во время трагедии.
По данным следствия, из-за бездействия правоохранителей вооруженный нападающий смог беспрепятственно передвигаться по улице и стрелять по беззащитным прохожим.
Генерал армии Николай Маломуж назвал эту ситуацию провалом и изменой.