В комментарии 24 Каналу в Госпогранслужбе затруднились ответить, как пропагандистка смогла попасть в Украину. Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что не может разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.
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В то же время пропагандистка уже успела побывать в нескольких украинских городах, сфотографировать последствия российских ракетных ударов и посетить Стену памяти павших защитников.
Обо всем этом она активно пишет у себя в соцсетях.
Альбац была в Киеве в тот момент, когда хоронили Героя Украины "Да Винчи". Кроме того, она посетила Винницу, Хмельницкий, а теперь приехала в Одессу.
Очевидно, что на территории нашего государства Альбац находится, по меньшей мере, с 9 марта, именно тогда ее страна нанесла массированный ракетный удар по украинским городам.
Она запостила фото с места прилетов в Киеве, что категорически запрещено, и написала "бахнуло знатно".
Альбац была в Киеве во время массированной атаки 9 марта / Скриншот с фейсбука Евгении Альбац
Альбац пишет о ракетном ударе по Виннице / Скриншот с фейсбука Евгении Альбац
Теперь пропагандистка в Одессе / Скриншот с фейсбука Евгении Альбац
Как смогла пересечь границу
СМИ сообщают, что Альбац, вероятно, получила визу и смогла пересечь границу именно с российским паспортом. Хотя у нее также есть израильское гражданство.
Является ли Альбац "хорошей русской"
Сама Альбац позиционирует себя как борец с режимом путина. В сентябре 2022 года она даже эмигрировала из России в США.
Она входит в выборку так называемых "хороших русских". Альбац внесена министерством юстиции России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Работала во многих СМИ России, в частности, в условно либеральных "Эхо Москвы", "Новое время".
Преподавала в Принстонском, Гарвардском, Йельском, Чикагском университетах, Университете штата Пенсильвания, Университете Дьюка. В 2010 году подписала обращение российской оппозиции "Путин должен уйти".
В то же время оккупацию Крыма не осудила, а назвала "мышеловкой 5-ти стран НАТО".
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Также у Альбаца есть дружеские фото с российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
Альбац рядом с Симоньян / Фото из соцсетей