В комментарии 24 Каналу в Госпогранслужбе затруднились ответить, как пропагандистка смогла попасть в Украину. Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что не может разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.

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Посетила Киев, Винницу, Одессу: что делает в Украине россиянка

В то же время пропагандистка уже успела побывать в нескольких украинских городах, сфотографировать последствия российских ракетных ударов и посетить Стену памяти павших защитников.

Обо всем этом она активно пишет у себя в соцсетях.

Альбац была в Киеве в тот момент, когда хоронили Героя Украины "Да Винчи". Кроме того, она посетила Винницу, Хмельницкий, а теперь приехала в Одессу.

Очевидно, что на территории нашего государства Альбац находится, по меньшей мере, с 9 марта, именно тогда ее страна нанесла массированный ракетный удар по украинским городам.

Она запостила фото с места прилетов в Киеве, что категорически запрещено, и написала "бахнуло знатно".



Альбац была в Киеве во время массированной атаки 9 марта / Скриншот с фейсбука Евгении Альбац



Альбац пишет о ракетном ударе по Виннице / Скриншот с фейсбука Евгении Альбац





Теперь пропагандистка в Одессе / Скриншот с фейсбука Евгении Альбац

Как смогла пересечь границу

СМИ сообщают, что Альбац, вероятно, получила визу и смогла пересечь границу именно с российским паспортом. Хотя у нее также есть израильское гражданство.

Является ли Альбац "хорошей русской"

Сама Альбац позиционирует себя как борец с режимом путина. В сентябре 2022 года она даже эмигрировала из России в США.

Она входит в выборку так называемых "хороших русских". Альбац внесена министерством юстиции России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Работала во многих СМИ России, в частности, в условно либеральных "Эхо Москвы", "Новое время".

Преподавала в Принстонском, Гарвардском, Йельском, Чикагском университетах, Университете штата Пенсильвания, Университете Дьюка. В 2010 году подписала обращение российской оппозиции "Путин должен уйти".

В то же время оккупацию Крыма не осудила, а назвала "мышеловкой 5-ти стран НАТО".

Обратите внимание! Альбац известна поддержкой мнения российского пропагандиста Захара Прилепина о неуместности проводить праздник в Москве, когда их мальчики находились без тепловизоров, бронежилетов, аптечек на Харьковском направлении. Альбац желала своей армии не проиграть войну с Украиной: "У западных военных экспертов нет такого представления, что сейчас российскую армию разгромят. Нет сейчас таких данных, что разгромят. И до конца года не разгромят. К сожалению… или, к счастью…. Я все же остаюсь лояльной своему флагу. Я не могу им желать.. ой".

Альбац жалуется на плохую экипировку российских военных: видео

Также у Альбаца есть дружеские фото с российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян.



Альбац рядом с Симоньян / Фото из соцсетей