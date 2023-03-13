У коментарі 24 Каналу у Держприкордонслужбі не змогли відповісти, як пропагандистка змогла потрапити в Україну. Речник ДПСУ Андрій Демченко зауважив, що не може розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами.

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Відвідала Київ, Вінницю, Одесу: що робить в Україні росіянка

Водночас пропагандистка уже встигла побували у кількох українських містах, сфотографувати наслідки російських ракетних ударів та відвідати Стіну пам'яті полеглим захисникам.

Про усе це вона активно пише у себе в соцмережах.

Альбац була в Києві у той момент, коли ховали Героя України "Да Вінчі". Окрім цього вона відвідала Вінницю, Хмельницький, а тепер приїхала до Одеси.

Очевидно, що на території нашої держави Альбац перебуває щонайменше з 9 березня, саме тоді її країна завдала масованого ракетного удару по українських містах.

Вона запостила фото з місця прильотів в Києві, що категорично заборонено, та написала "бабахнуло знатно".



Альбац була в Києві під час масованої атаки 9 березня / Скриншот з фейсбуку Євгенії Альбац



Альбац пише про ракетний удар по Вінниці / Скриншот з фейсбуку Євгенії Альбац





Тепер пропагандистка в Одесі / Скриншот з фейсбуку Вікторії Альбац

Як змогла перетнути кордон

ЗМІ повідомляють, що Альбац, ймовірно, отримала візу та змогла перетнути кордон саме з російським паспортом. Хоча вона також має ізраїльське громадянство.

Чи є Альбац "хорошою росіянкою"

Сама Альбац позиціонує себе як борчиня з режимом путіна. У вересні 2022 року вона навіть емігрувала з Росії до США.

Вона входить у вибірку так званих "хороших русскіх". Альбац внесена міністерством юстиції Росії до списку ЗМІ, що виконують функції іноземного агента. Працювала в багатьох ЗМІ Росії, зокрема, в умовно ліберальних "Ехо Москви", "Новоє врємя".

Викладала в Принстонському, Гарвардському, Єльському, Чиказькому університетах, Університеті штату Пенсільванія, Університеті Дьюка. У 2010 році підписала звернення російської опозиції "Путін має піти".

Водночас окупацію Криму не засудила, а назвала "мишоловкою 5-ти країн НАТО".

Зверніть увагу! Альбац відома підтримкою слів російського пропагандиста Захара Прилєпіна про недоречність проводити свято в Москві, коли їхні хлопчики знаходились без тепловізорів, бронежилетів, аптечок на Харківському напрямку. Альбац бажала своїй армії не програти війну з Україною: "У західних військових експертів немає такого уявлення, що зараз російську армію розгромлять. Не має зараз таких даних, що розгромлять. І до кінця року не розгромлять. На жаль… чи на щастя…. Я все таки залишаюсь лояльною до свого прапора. Я не можу їм бажати.. ой".

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Також Альбац має дружні фото з російською пропагандисткою Маргаритою Симонян.



Альбац поруч з Симонян / Фото з соцмереж