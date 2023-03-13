У коментарі 24 Каналу у Держприкордонслужбі не змогли відповісти, як пропагандистка змогла потрапити в Україну. Речник ДПСУ Андрій Демченко зауважив, що не може розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами.
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Відвідала Київ, Вінницю, Одесу: що робить в Україні росіянка
Водночас пропагандистка уже встигла побували у кількох українських містах, сфотографувати наслідки російських ракетних ударів та відвідати Стіну пам'яті полеглим захисникам.
Про усе це вона активно пише у себе в соцмережах.
Альбац була в Києві у той момент, коли ховали Героя України "Да Вінчі". Окрім цього вона відвідала Вінницю, Хмельницький, а тепер приїхала до Одеси.
Очевидно, що на території нашої держави Альбац перебуває щонайменше з 9 березня, саме тоді її країна завдала масованого ракетного удару по українських містах.
Вона запостила фото з місця прильотів в Києві, що категорично заборонено, та написала "бабахнуло знатно".
Альбац була в Києві під час масованої атаки 9 березня / Скриншот з фейсбуку Євгенії Альбац
Альбац пише про ракетний удар по Вінниці / Скриншот з фейсбуку Євгенії Альбац
Тепер пропагандистка в Одесі / Скриншот з фейсбуку Вікторії Альбац
Як змогла перетнути кордон
ЗМІ повідомляють, що Альбац, ймовірно, отримала візу та змогла перетнути кордон саме з російським паспортом. Хоча вона також має ізраїльське громадянство.
Чи є Альбац "хорошою росіянкою"
Сама Альбац позиціонує себе як борчиня з режимом путіна. У вересні 2022 року вона навіть емігрувала з Росії до США.
Вона входить у вибірку так званих "хороших русскіх". Альбац внесена міністерством юстиції Росії до списку ЗМІ, що виконують функції іноземного агента. Працювала в багатьох ЗМІ Росії, зокрема, в умовно ліберальних "Ехо Москви", "Новоє врємя".
Викладала в Принстонському, Гарвардському, Єльському, Чиказькому університетах, Університеті штату Пенсільванія, Університеті Дьюка. У 2010 році підписала звернення російської опозиції "Путін має піти".
Водночас окупацію Криму не засудила, а назвала "мишоловкою 5-ти країн НАТО".
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Також Альбац має дружні фото з російською пропагандисткою Маргаритою Симонян.
Альбац поруч з Симонян / Фото з соцмереж