С соответствующей петицией обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она должна набрать 25 тысяч голосов.

К теме Боролась за жизнь 11 месяцев: в Днепре попрощались с спикером ГСЧС Евгенией Дудкой

Евгении Дудке просят присвоить звание Героя Украины

32-летняя Евгения Дудка скончалась из-за полученных ранений в результате ракетного удара по аэропорту Днепра 10 апреля 2022 года. В этот момент женщина фиксировала последствия военного преступления российских террористов.

После этого Евгения перенесла более 11 операций и лечилась в Германии. Позже она вернулась в Украину и, к сожалению, 7 марта скончалась в одной из киевских больниц. Простились с ней 10 марта в родном Днепре.

Отметим, что на момент выхода статьи соответствующая петиция набрала более 1 184 голосов, однако необходимо – 25 тысяч.

Что известно о Евгении Дудке