С соответствующей петицией обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она должна набрать 25 тысяч голосов.
К теме Боролась за жизнь 11 месяцев: в Днепре попрощались с спикером ГСЧС Евгенией Дудкой
Евгении Дудке просят присвоить звание Героя Украины
32-летняя Евгения Дудка скончалась из-за полученных ранений в результате ракетного удара по аэропорту Днепра 10 апреля 2022 года. В этот момент женщина фиксировала последствия военного преступления российских террористов.
После этого Евгения перенесла более 11 операций и лечилась в Германии. Позже она вернулась в Украину и, к сожалению, 7 марта скончалась в одной из киевских больниц. Простились с ней 10 марта в родном Днепре.
Отметим, что на момент выхода статьи соответствующая петиция набрала более 1 184 голосов, однако необходимо – 25 тысяч.
Что известно о Евгении Дудке
- 10 апреля 2022 года произошла ракетная атака на аэропорт Днепра. Когда на место аварии прибыли спасатели, Россия наносила повторный удар. Пострадали 6 работников ГСЧС, а Евгения получила тяжелые ранения.
- В феврале 2023 года Евгения вернулась в Украину, поскольку была недовольна лечением за границей.
- 7 марта женщина скончалась. Она сражалась за жизнь 11 месяцев.
- Кстати, память погибшей почтила украинская певица Тина Король. Она выразила соболезнования семье погибшей. Знакомство с Евгенией Дудкой состоялось в ноябре прошлого года во время лечения в Берлине.
- 10 марта состоялась церемония прощания с пресс-офицершей. В последний путь спикера ГСЧС Евгению Дудку проводили в Днепре. Церемония прошла в Храме Пресвятой Богородицы.