З відповідною петицією звернулися до президента України Володимира Зеленського. Вона має набрати 25 тисяч голосів.

До теми Боролася за життя 11 місяців: у Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС Євгенією Дудкою

Євгенії Дудці просять надати звання Героя України

32-річна Євгенія Дудка померла через отримані поранення внаслідок ракетного удару по аеропорту Дніпра 10 квітня 2022 року. У той момент жінка фіксувала наслідки воєнного злочину російських терористів.

Після цього Євгенія перенесла понад 11 операцій та лікувалася у Німеччині. Згодом вона повернулася в Україну і, на жаль, 7 березня померла в одній з київських лікарень. Попрощалися з нею 10 березня у рідному Дніпрі.

Зауважимо, що на момент виходу статті відповідна петиція набрала понад 1 184 голосів, однак необхідно – 25 тисяч.

Що відомо про Євгенію Дудку