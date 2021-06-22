По результатам дебатов запланировано принятие резолюции. Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" и заместитель члена постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук.
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Резолюция по ситуации с крымскими татарами и нарушением их прав готовилась 2 года, была изменена докладчица, проведены слушания в ПАСЕ, сказала Евгения Кравчук.
Она добавила, что делегация Верховной Рады присоединилась к тому, чтобы соответствующие положения касались именно крымских татар, которые испытывают притеснения, а не подставных лиц, которые выбрали другой путь – сотрудничать с оккупационными властями.
Россия будет против резолюции
"Мы рассчитываем, что в России будут в целом против этой резолюции, будут пытаться помешать позитивному голосованию. Но по настроениям и в комитете профильном, и среди делегатов, мы видим и ожидаем, что резолюция будет проголосована", – сказала Кравчук.
Народный депутат пояснила, что в соответствующем документе четко перечислены все нарушения прав человека, крымских татар в оккупированном Крыму, говорится о:
- незаконных заключениях;
- похищении людей;
- пытках;
- перемещении заключенных крымских татар на территорию России;
- принудительной службе в российской армии.
По словам Евгении Кравчук, также есть призывы к России прекратить незаконную оккупацию Крыма. В то же время депутат сообщила, что российская сторона на сессию не приехала.
"Их истерика (России – 24 канал) будет происходить в онлайне, они не приехали на летнюю сессию, очевидно, очень заняты своими выборами в Госдуму. Конечно, они будут выступать и их основной тезис – в целом не вносить какие-то правки, а сказать, что "резолюция ложная", – сказала Евгения Кравчук.
Однако нардеп отметила, что докладчица из Исландии аргументированно и профессионально отвергает все упреки России. Члены ПАСЕ ориентируются на докладчика и на комитет, сказала Кравчук.
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