В то же время в Украине нет неприкосновенных министров или должностных лиц. Об этом в программе "Перекрестный допрос" рассказала заместитель фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Важно Договоренность была с самого начала, – Кравчук об отставке Авакова

Планируют ли уволить Венедиктову

Президент Владимир Зеленский дал главе Офиса генпрокурора Ирине Венедиктовой 1 год, за который она должна была показать результаты своей работы. Однако эту должность она занимает с 17 марта 2020 года.

По (увольнению – 24 канал) Венедиктовой, я думаю, что это слухи в кубе. Где-то из телеграм-каналов,

– подчеркнула Кравчук.

Результат работы Венедиктовой есть. "Как минимум, мы не наблюдаем Виктора Медведчука на трибуне Верховной Рады и в эфирах его пропагандистских каналов", – отметила нардеп.

Кроме того, в Офисе генпрокурора "сдвинулись" дела по Революции Достоинства. По мнению Кравчук, это не на 100% идеальная работа, однако "она движется".

Возможное увольнение Малюськи

Евгения Крачук прокомментировала также работу министра юстиции Дениса Малюськи. Вопрос об отставке всегда обсуждают в Кабмине.

По Малюське – я его работу оцениваю как хорошую. Я довольна, как он готовит законопроекты,

– заметила депутат.

Она подчеркнула, что глава Минюста "очень экстравагантен" в своих высказываниях в фейсбуке, что привлекает внимание к его деятельности. Однако работу он выполняет хорошо.

Обратите внимание! 13 июля Давид Арахамия заявил, что увольнять Дениса Малюську с должности не планируют.

Кравчук прокомментировала отставку Венедиктовой: смотрите видео

Отставка Венедиктовой: что известно