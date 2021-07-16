В то же время в Украине нет неприкосновенных министров или должностных лиц. Об этом в программе "Перекрестный допрос" рассказала заместитель фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Важно Договоренность была с самого начала, – Кравчук об отставке Авакова
Планируют ли уволить Венедиктову
Президент Владимир Зеленский дал главе Офиса генпрокурора Ирине Венедиктовой 1 год, за который она должна была показать результаты своей работы. Однако эту должность она занимает с 17 марта 2020 года.
По (увольнению – 24 канал) Венедиктовой, я думаю, что это слухи в кубе. Где-то из телеграм-каналов,
– подчеркнула Кравчук.
Результат работы Венедиктовой есть. "Как минимум, мы не наблюдаем Виктора Медведчука на трибуне Верховной Рады и в эфирах его пропагандистских каналов", – отметила нардеп.
Кроме того, в Офисе генпрокурора "сдвинулись" дела по Революции Достоинства. По мнению Кравчук, это не на 100% идеальная работа, однако "она движется".
Возможное увольнение Малюськи
Евгения Крачук прокомментировала также работу министра юстиции Дениса Малюськи. Вопрос об отставке всегда обсуждают в Кабмине.
По Малюське – я его работу оцениваю как хорошую. Я довольна, как он готовит законопроекты,
– заметила депутат.
Она подчеркнула, что глава Минюста "очень экстравагантен" в своих высказываниях в фейсбуке, что привлекает внимание к его деятельности. Однако работу он выполняет хорошо.
Кравчук прокомментировала отставку Венедиктовой: смотрите видео
Отставка Венедиктовой: что известно
- Ярослав Юрчишин рассказал, что нардепы от "Голоса" с 23 февраля 2021 года собирали подписи за отставку Венедиктовой.
- В частности, нардеп Александра Устинова заявила, что Венедиктова "откровенно врала".
- В СМИ появилась информация, что якобы "Слуги народа" планируют обсудить претензии, которые есть к генпрокурору, на заседании 17 июля.