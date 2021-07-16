Водночас в Україні немає недоторканих міністрів чи посадових осіб. Про це у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла заступниця фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Важливо Домовленість була з самого початку, – Кравчук про відставку Авакова

Чи планують звільнити Венедіктову

Президент Володимир Зеленський дав очільниці Офісу генпрокурора Ірині Венедіктовій 1 рік, за який вона мала показати результати своєї роботи. Однак цю посаду вона обіймає з 17 березня 2020 року.

Щодо (звільнення – 24 канал) Венедіктової, я думаю, що це чутки в кубі. Десь із телеграм-каналів,

– підкреслила Кравчук.

Результат роботи Венедіктової є. "Як мінімум, ми не спостерігаємо Віктора Медведчука на трибуні Верховної Ради і в ефірах його пропагандистських каналів", – зауважила нардепка.

Крім того, в Офісі генпрокурора "зрушили" справи щодо Революції Гідності. На думку Кравчук, це не на 100% ідеальною виконана робота, однак "вона рухається".

Можливе звільнення Малюськи

Євгенія Крачук прокоментувала також роботу міністра юстиції Дениса Малюська. Питання про відставку завжди обговорюють у Кабміні.

Щодо Малюськи – я його роботу оцінюю, як добру. Я задоволена, як він готує законопроєкти,

– зауважила депутатка.

Вона наголосила, що очільник Мін'юсту "дуже екстравагантний" у своїх висловленнях у фейсбуці, що привертає увагу до його діяльності. Однак роботу він виконує добре.

Зверніть увагу! 13 липня Давид Арахамія заявив, що звільняти Дениса Малюська з посади не планують.

Кравчук прокоментувала відставку Венедіктової: дивіться відео

Відставка Венедіктової: що відомо