Сестра умершего Татьяна Гречаная рассказала Суспильному, что ее брат после СОЧ вместе с гражданской женой проживал в городе Бахмач Черниговской области. Именно там 5 мая его задержали полицейские, передает 24 Канал.

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Что произошло

Как удалось выяснить Татьяне, из Бахмача военная служба правопорядка перевезла его в Нежин. Оттуда мужчину должны были доставить в воинскую часть, которую он оставил, и ждать суда. Как ее брат оказался на Черкасщине, женщине объяснить никто не может.

Должен же быть акт задержания, номер автомобиля и номер воинской части, в которую его должны были доставить, нет ничего. Неужели можно так взять человека и повезти его неизвестно куда,

– возмущается сестра умершего.

О смерти брата она узнала 17 мая от общего товарища.

По словам полиции, мужчину нашли мертвым в лесу вблизи одной из воинских частей Черкасс. При нем не было паспорта, мобильного телефона и удостоверения участника боевых действий. В руке он имел зажатые ключи от автомобиля. Два дня правоохранители устанавливали его данные и искали родственников.

19 мая Татьяна Гречаная с мужем поехала в Черкассы в морг на опознание брата. Накануне полиция ее попросила привезти документы, подтверждающие, что она сестра Евгения. Иначе мужчину похоронят, как неустановленное лицо.

Полицейский Павел Рожко сказал женщине, что ее брат, вероятнее всего, умер от переохлаждения. Его тело якобы случайно нашли в лесу, следов насильственной смерти на нем нет.

Также полицейский отдал Татьяне ключи от машины, которые были зажаты в руке умершего. Женщина удивилась, ведь инормарки у брата никогда не было. Отдельно на этих же ключах были еще два – от еще одной машины и от квартирных дверей или подъезда.

После полиции Татьяна поехала в морг. Паталогоанатом ей сообщил, что причина смерти пока не установлена, признаков насильственной смерти на теле не нашли.

Его тело все было в царапинах. Но речь о переохлаждении, как говорил полицейский, не идет. Одежду брата не отдали, а почему-то сожгли. Анализы отправили на Киев, результаты будут готовы через месяц-полтора,

– рассказала Татьяна.

Тем временем полиция по данному факту открыла уголовное производство по части первой статьи 115 "Умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".

Что известно о Евгении Плитко

По словам Татьяны Евгений Плитко – ветеран войны. В 2014 году он участвовал в АТО, служил снайпером. После начала полномасштабного вторжения его мобилизовали. Он воевал в 61 отдельной механизированной Степной бригаде на Херсонском и Донецком направлениях

В октябре 2022 года Евгений получил ранение. После лечения он вернулся на фронте. Татьяна говорит, что во время его отпуска заметила, что у брата была расшатана нервная система. Женщина корит себя за то, что не обратилась за помощью к психологам.

Сейчас она настроена найти виновных в смерти брата. Женщина настаивает на передаче дела Государственному бюро расследований. Она готова объявить голодовку на центральной площади Киева.

"Мой брат защищал Украину, он был военнослужащим, ветераном войны, участником боевых действий. Как он оказался в лесу, если он исчез, почему его не искали, куда исчезли его документы, откуда взялись ключи от авто? Вопросов у меня очень много", – говорит сестра умершего.