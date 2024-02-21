Заметим, что такие выплаты уже получили 8 победителей. Подробнее о єВідновлення от ПУМБ – далее в материале 24 Канала.

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История победителя

Андрей Скыба – один из победителей розыгрыша от ПУМБ по удвоению выплат по программе єВідновлення. Его квартира в Ирпене попала под вражеский обстрел еще в марте 2022 года. К счастью, на тот момент, они с семьей успели уехать, ведь их жилье получило значительные повреждения, рассказывает мужчина:

Повреждены были все окна, все потолки, обломками были повреждены мебель и межкомнатные двери, а также, во время оккупации, входные двери были вандальным образом демонтированы,

– делится Андрей.

С тех пор мужчина постепенно восстанавливает свое жилье. Когда подал заявку на государственную программу єВідновлення, без сомнения решил открыть соответствующую карту именно в ПУМБ, ведь является клиентом банка уже много лет. Однако говорит, что был приятно удивлен, когда ему позвонил менеджер и сообщил, что он получил удвоение суммы. Мужчина уверен, что эти дополнительные деньги позволят ему как можно быстрее завершить ремонтные работы:

"Опираясь на собственный опыт, я считаю ПУМБ максимально надежным банком, поэтому у меня не было сомнений, в каком банке открывать карту єВідновлення. К тому же это очень удобно – это делается в приложении за несколько минут – максимально удобно. Сумму удвоения можно тратить не только на закупку материалов, но и на работу мастеров, что очень ускоряет весь процесс", – объясняет Андрей.

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Как получить удвоение от суммы ПУМБ

В рамках социальной инициативы банк ПУМБ решил удвоить сумму выплаты по программе єВідновлення 12 клиентам банка. Ежемесячно, в присутствии комиссии, с помощью сервиса Random.org выбирают одного победителя. Каждый, кто получил выплату от государства на карту єВідновлення в ПУМБ, автоматически становится участником этого розыгрыша, рассказывает Сергей Куповых, руководитель отдела дебетовых карт ПУМБ:

Ежемесячно мы составляем список участников из всех, кто получил выплату от государства на карту єВідновлення в нашем банке. За исключением предыдущих победителей. После розыгрыша клиенту звонит менеджер и сообщает о победе. На дебетовую карту клиента зачисляется такая же сумма, которая была выплачена государством на карту єВідновлення. Максимальная сумма с учетом удвоения – это 200 тысяч гривен на одного клиента. Банк платит все налоги, то есть клиент сможет воспользоваться всей суммой и, что важно, потратить ее на любые цели,

– говорит Сергей Куповых.

Преимущества карты єВідновлення от ПУМБ

Кроме вероятного удвоения суммы, каждый получатель выплаты на карту єВідновлення от ПУМБ гарантированно получает бонус в размере 500 гривен, который можно вывести на карту после зачисления от государства, а также 2 процента кэшбека на товары для строительства и ремонта в течение трех месяцев. Все начисления от банка будут поступать на дебетовую карту клиента для использования на любые цели.



Карта єВідновлення от ПУМБ / Фото ПУМБ

Как оформить карту єВідновлення от ПУМБ

Карту єВідновлення от ПУМБ можно открыть в приложении ПУМБ Online. После подачи заявки о поврежденном имуществе в приложении Дія и при подаче заявления на получение компенсации за поврежденное или разрушенное жилье из-за боевых действий в Дії, необходимо выбрать для зачисления карту єВідновлення ПУМБ.

После проверки поврежденного имущества комиссией и внесения этих данных в Реестр поврежденного и разрушенного имущества, на карту будет зачислена соответствующая выплата.

Что стоит знать о программе и социальной инициативе от ПУМБ

В мае 2023 года, ПУМБ присоединился к проекту єВідновлення – государственной программы помощи для владельцев жилья поврежденного или разрушенного из-за боевых действий. Право на эту выплату имеют граждане Украины – владельцы недвижимости. Это, в частности, касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии. Полученные от государства средства можно будет использовать на ремонт жилья или строительство частного дома (в случае разрушения такого).

Социальная инициатива по удвоению выплат от ПУМБ продлится до мая, а последний розыгрыш состоится в июне. За время действия проекта, финучреждение стремится удвоить сумму 12 клиентам. Сейчас такие выплаты получили уже восемь победителей. В банке надеются, что эта инициатива поможет всем встретить победу в собственном жилье.