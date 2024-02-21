Зауважимо, що такі виплати вже отримали 8 переможців. Детальніше про єВідновлення від ПУМБ – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Історія переможця

Андрій Скиба – один з переможців розіграшу від ПУМБ з подвоєння виплат за програмою єВідновлення. Його квартира в Ірпені потрапила під ворожий обстріл ще у березні 2022 року. На щастя, на той момент, вони з родиною встигли виїхати, адже їхнє житло зазнало значних пошкоджень, розповідає чоловік:

Пошкоджені були всі вікна, всі стелі, уламками були пошкоджені меблі та міжкімнатні двері, а також, під час окупації, вхідні двері були вандальним чином демонтовані,

– ділиться Андрій.

З того часу чоловік поступово відновлює своє житло. Коли подав заявку на державну програму єВідновлення, без сумніву вирішив відкрити відповідну карту саме в ПУМБ, адже є клієнтом банку вже багато років. Проте каже, що був приємно здивованим, коли йому зателефонував менеджер та повідомив, що він отримав подвоєння суми. Чоловік впевнений, що ці додаткові гроші дозволять йому якомога швидше завершити ремонтні роботи:

"Спираючись на власний досвід, я вважаю ПУМБ максимально надійним банком, тому в мене не було сумнівів, в якому банку відкривати карту єВідновлення. До того ж це дуже зручно – це робиться у застосунку за кілька хвилин – максимально зручно. Суму подвоєння можна витрачати не тільки на закупівлю матеріалів, а й на роботу майстрів, що дуже прискорює весь процес", – пояснює Андрій.

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Як отримати подвоєння від суми ПУМБ

У межах соціальної ініціативи банк ПУМБ вирішив подвоїти суму виплати з програмою єВідновлення 12 клієнтам банку. Щомісяця, в присутності комісії, за допомогою сервісу Random.org обирають одного переможця. Кожен, хто отримав виплату від держави на карту єВідновлення у ПУМБ, автоматично стає учасником цього розіграшу, розповідає Сергій Купових, керівник відділу дебетових карт ПУМБ:

Щомісяця ми зіставляємо список учасників з усіх, хто отримав виплату від держави на карту єВідновлення в нашому банку. За виключенням попередніх переможців. Після розіграшу клієнту телефонує менеджер та повідомляє про перемогу. На дебетну картку клієнта зараховується така сама сума, яка була виплачена державою на картку єВідновлення. Максимальна сума з урахування подвоєння – це 200 тисяч гривень на одного клієнта. Банк сплачує усі податки, тобто клієнт зможе скористатися усією сумою і, що важливо, витратити її на будь-які цілі,

– каже Сергій Купових.

Переваги картки єВідновлення від ПУМБ

Окрім ймовірного подвоєння суми, кожен одержувач виплати на картку єВідновлення від ПУМБ гарантовано отримує бонус у розмірі 500 гривень, який можна вивести на карту після зарахування від держави, а також 2 відсотки кешбеку на товари для будівництва та ремонту протягом трьох місяців. Всі нарахування від банку надходитимуть на дебетову картку клієнта для використання на будь-яку мету.



Картка єВідновлення від ПУМБ / Фото ПУМБ

Як оформити картку єВідновлення від ПУМБ

Карту єВідновлення від ПУМБ можна відкрити у застосунку ПУМБ Online. Після подання заявки про пошкоджене майно у застосунку Дія та під час подання заяви на отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване житло через бойові дії у Дії, необхідно обрати для зарахування картку єВідновлення ПУМБ.

Після перевірки пошкодженого майна комісією та внесення цих даних у Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, на карту буде зарахована відповідна виплата.

Що варто знати про програму та соціальну ініціативу від ПУМБ

У травні 2023 року, ПУМБ приєднався до проєкту єВідновлення – державної програми допомоги для власників житла пошкодженого або зруйнованого через бойові дії.. Право на цю виплату мають громадяни України – власники нерухомості. Це, зокрема, стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку. Отримані від держави кошти можна буде використати на ремонт житла або будівництво приватного будинку (у разі руйнування такого).

Соціальна ініціатива з подвоєння виплат від ПУМБ триватиме до травня, а останній розіграш відбудеться у червні. За час дії проєкту, фінустанова прагне подвоїти суму 12 клієнтам. Нині такі виплати отримали вже вісім переможців. У банку сподіваються, що ця ініціатива допоможе усім зустріти перемогу у власному житлі.