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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      Еврейские могилы во Франции обрисовали нацистской свастикой: фото

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      / Associated Press

      На еврейском кладбище в коммуне Вестоффен, что в 25 километрах от французского Страсбурга, неизвестные осквернили более 100 могил. Их злоумышленники обрисовали свастиками.

      Неизвестные осквернили 107 надгробий, сделали антисемитские надписи и нарисовали свастики, пишет France 24.

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      Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал такие действия "оскорблением ценностей республики". По его словам, полиция делает все, чтобы найти виновных. Свое возмущение инцидентом выразил и премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

      Всего на кладбище приблизительно 700 захоронений.

      могили євреї франція
      Злоумышленники осквернили 107 еврейских могил / thelocal.fr

      євреї франція могили
      Власти Франции выразили свое возмущение / thelocal.fr

      Похожие антиеврейские надписи нашли и в другой французской деревне, в 20 километрах от Вестоффена.

      За последний год в регионе Эльзас, где расположены деревни, неоднократно фиксировали расистский вандализм.
      В 2018 году французская полиция зафиксировала на 74% больше преступлений против евреев по сравнению с предыдущим годом. Ситуация вызывает беспокойство, несмотря на то, что во Франции проживает одна из крупнейших еврейских общин в мире.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: евреи Новости Франции История Жертвы
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