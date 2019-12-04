Еврейские могилы во Франции обрисовали нацистской свастикой: фото

На еврейском кладбище в коммуне Вестоффен, что в 25 километрах от французского Страсбурга, неизвестные осквернили более 100 могил. Их злоумышленники обрисовали свастиками.

Неизвестные осквернили 107 надгробий, сделали антисемитские надписи и нарисовали свастики, пишет France 24.

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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал такие действия "оскорблением ценностей республики". По его словам, полиция делает все, чтобы найти виновных. Свое возмущение инцидентом выразил и премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Всего на кладбище приблизительно 700 захоронений.



Злоумышленники осквернили 107 еврейских могил / thelocal.fr



Власти Франции выразили свое возмущение / thelocal.fr

Похожие антиеврейские надписи нашли и в другой французской деревне, в 20 километрах от Вестоффена.

За последний год в регионе Эльзас, где расположены деревни, неоднократно фиксировали расистский вандализм.

В 2018 году французская полиция зафиксировала на 74% больше преступлений против евреев по сравнению с предыдущим годом. Ситуация вызывает беспокойство, несмотря на то, что во Франции проживает одна из крупнейших еврейских общин в мире.