Єврейські могили у Франції обмалювали нацистською свастикою: обурливі фото

На єврейському кладовищі в комуні Вестоффен, що за 25 кілометрів від французького Страсбурга, невідомі сплюндрували понад 100 могил. Їх зловмисники обмалювали свастиками.

Невідомі осквернили 107 надгробків, зробили антисемітські написи та намалювали свастики, пише France 24.

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Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер назвав такі дії "образою цінностей республіки". За його словами, поліція робить все, щоб знайти винних. Своє обурення інцидентом висловив і прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп.

Всього на кладовищі є приблизно 700 поховань.



Зловмисники осквернили 107 єврейських могил / thelocal.fr



Влада Франції висловила своє обурення / thelocal.fr

Схожі антиєврейські написи знайшли і в іншому французькому селі, що за 20 кілометрів від Вестоффена.

За останній рік у регіоні Ельзас, де розташовані села, неодноразово фіксували расистський вандалізм.

У 2018 році французька поліція зафіксувала на 74% більше злочинів проти євреїв у порівнянні з попереднім роком. Ситуація викликає занепокоєння, зважаючи на те, що у Франції проживає одна з найбільших єврейських громад у світі.