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      Під Перемишлем осквернили могили українських січових стрільців

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      Вандали вчинили наругу над українськими могилами в Пикуличах
      Вандали вчинили наругу над українськими могилами в Пикуличах / onet.pl

      Невідомі зловмисники осквернили братські могили українських військових на цвинтарі у селі Пикуличі, що поблизу Перемишля.

      Вандали розфарбували могили, де спочивають січові стрільці, білою та червоною фарбами, повідомило видання Onet.

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      Коли представник місцевої влади після повідомлення ЗМІ про вандалізм приїхав на цвинтар у Пикуличах, там вже не було слідів фарби.

      Польща пикуличі перемишль могили українці осквернення
      Невідомі осквернили могили січових стрільців поблизу Перемишля / onet.pl

      Що відомо про могили у Пикуличах?

      На цвинтарі спочивають в’язні табору для військовополонених армії УНР, які під час польсько-більшовицької війни 1920 року під проводом Симона Петлюри, боролися разом з поляками проти росіян.

      Це не перше осквернення братської могили на цвинтарі в Пикуличах.

      Про вандалізм на українських могилах у Польщі

      За останні роки в Польщі невідомі неодноразово плюндрували і знищували українські могили. Жодного разу зловмисників не затримали та не покарали.

      У жовтні осквернили братську могилу вояків УПА. Невідомі замалювали могили білою та червоною фарбою. У польських націоналістичних та антиукраїнських колах могили 47 воїнів УПА, які загинули у 1946-1947 роках у Бірчі та Лішній, викликають особливо гострі емоції.

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      Теги: Новини політики Новини Польщі УПА Жертви Історія
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