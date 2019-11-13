17:30
13 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия празднует победу над монголо-татарами. Клуб друзей Путина
      Вєсті Кремля
      21:43, 12 ноября
      Вести.UA: Мама Дубинского любит скорость. Уроки от народа для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:14, 12 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Под Перемышлем осквернили могилы украинских сечевых стрельцов

      32 Читати новину українською
      Вандалы надругались над украинским могилами в Пикуличах
      Вандалы надругались над украинским могилами в Пикуличах / onet.pl

      Неизвестные злоумышленники осквернили братские могилы украинских военных на кладбище в селе Пикуличи, что вблизи Перемышля.

      Вандалы раскрасили могилы, где покоятся сечевые стрельцы, белой и красной красками, сообщило издание Onet.

      Читайте также: Двух мужчин с Тернопольщины нашли мертвыми в холодильной камере в Польше

      Работники коммунального управления в Перемышле сообщили местным СМИ об акте вандализма. Когда представитель местных властей приехал на кладбище в Пикуличах, там уже не было следов краски.

      Польща пикуличі перемишль могили українці осквернення
      Неизвестные осквернили могилы сечевых стрельцов вблизи Перемышля / onet.pl

      Что известно о могилах в Пикуличах?

      На кладбище покоятся узники лагеря для военнопленных армии УНР, которые во время польско-большевистской войны 1920 года под руководством Симона Петлюры боролись вместе с поляками против русских.

      Это не первое осквернение братской могилы на кладбище в Пикуличах.

      О вандализме на украинских могилах в Польше

      За последние годы в Польше неизвестные неоднократно разоряли и уничтожали украинские могилы. Ни разу злоумышленников не задержали и не наказали.

      В октябре осквернили братскую могилу воинов УПА. Неизвестные закрасили могилы белой и красной краской. В польских националистических и антиукраинских кругах могилы 47 воинов УПА, погибших в 1946-1947 годах в Бирче и Лишне, вызывают особенно острые эмоции.

      blog_ava
      Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
      сегодня
      4622
      Теги: Новости политики История Жертвы УПА Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      сегодня , 17:00 Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      Блог Соцмережі 822
      Гонконг: "Кто не скачет – вон в Пекин!"
      сегодня , 16:31 Гонконг: "Кто не скачет – вон в Пекин!"
      Борис Немировський 117
      Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      сегодня , 15:35 Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      Ірина Вихрущ 168
      В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
      сегодня , 15:20 В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
      Вероніка Климська 380
      Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
      сегодня , 13:56 Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
      Настя Сукач 705
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук