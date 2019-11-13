Под Перемышлем осквернили могилы украинских сечевых стрельцов

Неизвестные злоумышленники осквернили братские могилы украинских военных на кладбище в селе Пикуличи, что вблизи Перемышля.

Вандалы раскрасили могилы, где покоятся сечевые стрельцы, белой и красной красками, сообщило издание Onet.

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Работники коммунального управления в Перемышле сообщили местным СМИ об акте вандализма. Когда представитель местных властей приехал на кладбище в Пикуличах, там уже не было следов краски.



Неизвестные осквернили могилы сечевых стрельцов вблизи Перемышля / onet.pl

Что известно о могилах в Пикуличах?

На кладбище покоятся узники лагеря для военнопленных армии УНР, которые во время польско-большевистской войны 1920 года под руководством Симона Петлюры боролись вместе с поляками против русских.

Это не первое осквернение братской могилы на кладбище в Пикуличах.

О вандализме на украинских могилах в Польше

За последние годы в Польше неизвестные неоднократно разоряли и уничтожали украинские могилы. Ни разу злоумышленников не задержали и не наказали.

В октябре осквернили братскую могилу воинов УПА. Неизвестные закрасили могилы белой и красной краской. В польских националистических и антиукраинских кругах могилы 47 воинов УПА, погибших в 1946-1947 годах в Бирче и Лишне, вызывают особенно острые эмоции.