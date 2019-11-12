Двух мертвых украинцев нашли в холодильной камере в Польше

Двух мертвых граждан Украины нашли в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов в Садковице в Лодзинском воеводстве Польши.

О смерти 2 украинцев в возрасте 28 и 46 лет в Польше сообщает RMF24 со ссылкой на районную прокуратуру в Рави Мазовецкой.

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По словам представительницы полиции Агаты Кравчик, 10 ноября дежурный офицер получил сообщение об обнаружении трупов 2 мужчин на складе фруктов. О страшной находке сообщил владелец хранилища.

Оба украинца жили на участке, где произошел инцидент. Однако пока не известно, при каких обстоятельствах люди оказались в холодильной камере, контролируемой анаэробной (бескислородной) атмосферой. Полицейские объяснили, что войти в такую камеру означает попасть в смертельную опасность.