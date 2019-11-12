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      Двох мертвих українців знайшли в холодильній камері в Польщі

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      Двох мертвих українців знайшли в холодильній камері в Польщі
      Місце у Польщі, де знайшли тіла двох україцнів / policja.pl

      Двох мертвих громадян України знайшли в безкисневій холодильній камері для зберігання фруктів у Садковіце в Лодзінському воєводстві Польщі.

      Про смерть 2 українців віком 28 і 46 років у Польщі повідомляє RMF24 з посиланням на районну прокуратуру в Раві Мазовецькій.

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      За словами представниці поліції Агати Кравчик, 10 листопада черговий офіцер отримав повідомлення про виявлення трупів 2 чоловіків на складі фруктів. Про страшну знахідку сповістив власник сховища.

      Обоє українців жили на ділянці, де стався інцидент. Проте наразі не відомо, за яких обставин люди опинилися в холодильній камері, яка є контрольованою анаеробною (безкисневою) атмосферою. Поліцейські пояснили, що увійти до такої камери означає потрапити у смертельну небезпеку.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Розслідування Новини України Кримінальні новини Жертви Новини Польщі
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