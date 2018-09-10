Еврейский Новый год: как отмечают праздник в Украине (фото и видео)

Умань – в разгаре празднования нового 5779. В город по случаю Рош ха-Шана съехались почти 30 тысяч паломников.

Ведь именно в Умани покоится прах наставника хасидов рабби Нахмана, правнука основателя хасидизма. Поэтому в центре украинского города – множество вывесок на иврите, учреждений с кошерной едой и предложений переночевать. За услуги в праздничные дни можно заплатить не только гривнами, но и долларами и израильским шекелем.

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Паломники веселятся три дня – поют, танцуют, молятся и выпивают. Иудейский праздник для местных – настоящее испытание. Гости ведут себя вызывающе и оставляют после себя кучи мусора. Неудивительно, что в эти дни город усиленно охраняют. В Умани сейчас работает более 600 правоохранителей. Не только из Украины, но и Израиля.

Еврейский Новый год



За услуги в праздничные дни можно платить долларами и израильскими шекелями



Гости оставляют после себя кучи мусора

Правда, нынешний Новый год, отметили в полиции, проходит спокойно. Иудейский праздник завершится 11 сентября. Гости уедут, а местные, как обычно, возьмутся разгребать город от мусора.