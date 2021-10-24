Сначала скоростные поезда соединили города-хозяева Евро-2021. Поезда должны гнать на скорости 200 километров в час, но полотно не сменили, поэтому максимальная отметка упала до 160 километров в час.

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Значительно большей проблемой стали постоянные поломки поезда, особенно зимой. Пассажиры Hyundai застревали на несколько часов посреди поля в стужу. Корейское чудо часто не могло справиться без отечественного паровоза. А потом правительство отказалось продолжать программу по закупке иностранных поездов и заказало подвижной состав у Крюковского вагоностроительного завода.

Жестокое убийство во Врадиевке

В 2013 году Украину шокировало жуткое убийство на Николаевщине, к которому были причастны силовики. Преступление попытались замять, но на этот раз не получилось, потому что помешал народный гнев.

Жители Врадиевки не смогли закрыть глаза на безнаказанность и вседозволенность полиции. Местную жительницу Ирину Крашкову после дискотеки насильно запихнули в машину, изнасиловали, чуть ли не до смерти избили и выбросили в лесополосе.



Жители Врадиевки угрожали устроить самосуд / Фото "Радио Свобода"

Потерпевшая выжила и назвала имена виновников. Однако правоохранители открыли дело только за нанесение легких телесных повреждений, поэтому люди вышли на протест. Впоследствии дело переквалифицировали, но полицейского Евгения Дрыжака пытались отмазать.

Разъяренная толпа пытался устроить самосуд. Единственное, что спасло полицейских – слезоточивый газ.

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Реакция граждан заставила вмешаться власть, поэтому впоследствии насильников Дрыжака и Полищука приговорили к 15 годам, а таксисту Рабиненку дали 11 лет. Реальный срок дали и заместителю руководителя Врадиевского райотдела за покрытие полицейских, а нескольких местных чиновников лишили должностей.

Самоубийства среди политиков

С 2014 года в Украине началась странная тенденция – экс-высокопоставленные чиновники, преимущественно регионалы, покидали не только власть, но и жизнь в целом. К примеру, Валентина Семенюк-Самсоненко была едва ли не самой верной соратницей Александра Мороза, но летом 2014 года экс-нардепа и экс-главу Фонда госимущества нашли мертвой. Причина смерти – выстрел себе в голову. Скорее всего, что причина такого решения – проблемы в личной жизни.

В 2015 году застрелился экс-нардеп-регионал Станислав Мельник. В том же году погиб еще один экс-участник "Партии регионов", председатель Запорожской ОГА Александр Пеклушенко. Но едва ли не самым резонансным стало самоубийство Михаила Чечетова, одного из самых одиозных регионалов, который хотел запретить вышиванки.



Самым резонансным стало самоубийство Михаила Чечетова / Фото LIGA.net

Политик оправдывал кнопкодавство. Чечетова называли семафором, поскольку именно он давал сигнал в Раде как голосовать регионалам. Прославился поддержкой языкового закона Кивалова-Колесниченко

Он голосовал за диктаторские законы, выступал против Революции Достоинства. Иногда это становилось темой для мемов. Его выгоняли из школьной линейки. В феврале 2015 года против Чечетова открыли дело касательно диктаторских законов, а через неделю он выпрыгнул из окна собственной квартиры.

Гибель Кузьмы Скрябина

В 2015 году погибали не только политики. Шоком для украинцев стала смерть одного из самых популярных исполнителей, фронтмена группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Он очень любил автомобили, но по иронии судьбы, именно авто стало роковым для музыканта.

Кузьма записал видеоролик к президенту и депутатам о плохой трассе Кривой Рог – Александрия. Через несколько дней после этого он погиб в автокатастрофе возле Кривого Рога.

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Конспирологи предполагали, что власть убрала Скрябина за его слова об очищении Верховной Рады. Впрочем его автомобиль ехал со скоростью около 150 километров в час, а в авариях на такой скорости не выживают.

Кузьменко оплакивала вся страна. Похоронили певца во Львове – его провожали аплодисментами. Продолжали оплакивать музыканта и полгода спустя, во время вечера его памяти, и это не удивительно, поскольку его очень любили.



По Андрею Кузьменко плакала вся Украина / Фото с сайта Zaxid.net

Память о Кузьме жива и по сей день. В 2022 году по мотивам его повести "Я, Победа и Берлин" должна выйти одноименная кинолента.

Декларации для должностных лиц

С 2016 года в Украине ввели для чиновников обязательное декларирование доходов. Украинцы получили возможность хоть немного контролировать карьерную лестницу власти, сопоставляя их зарплаты и расходы.

Например, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков – владелец работы Пикассо и почти 800 бутылок вина. Борис Филатов – билета в космос за 1,5 миллиона гривен. Андрей Лозовой с Радикальной партии имеет святые мощи.

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Конечно же, есть и дорогая недвижимость, элитные авто и коллекции часов. В 2016 году почти сотня тысяч должностных лиц должна была это задекларировать. Ознакомиться с перечнем их имущества мог каждый.

Украинцы были шокированы увиденным. Только народные депутаты задекларировали более 12 миллиардов гривен. Это около трети бюджета Молдовы.

За ложные данные чиновников должны были наказывать. Если чиновник не может дать ответ на вопрос, откуда состояния, это грозит тюрьмой. Однако по сей день случаев заключения за ложь в декларациях не было.

Донецкие оккупанты "выгорели на работе"

Ежегодно на Донбассе становится на одного известного террориста меньше. В 2016 году ликвидировали "Моторолу", в 2018 году погиб Александр Захарченко. А в 2017 году на свидания с ними отправили еще одного негодяя, который причастен к российским террористическим силам – "Гиви".

Об одном из главарей террористической организации шутили, что он выгорел на работе – его ликвидировали из огнемета "Шмель" в его же кабинете. Михаил Толстых – таково настоящее имя убийцы – сразу стал символом боевиков:

ездил на танках во время парадов;

совершал на камеру военные преступления;

танцевал пьяным.

После его смерти говорили, что "Гиви" уничтожила блондинка с СБУ. Сотрудники Службы безопасности с этой версии посмеялись, но сейчас точно не скажешь, чьих рук это дело.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане

В 2018 году украинские спортсмены стали звездами южнокорейской Олимпиады. В зимних играх приняли участие 33 атлета, которые соревновались в 9 дисциплинах.

Александр Абраменко из Николаева получил первое "золото" для Украины. Дебютное для фристайла и дебютное для мужчин, которые ранее никогда не становились на высшую ступень пьедестала на зимних Олимпиадах.

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И самое обидное, что о следующих золотых медалях приходится мечтать. Ведь единственный в Украине трамплин для тренировок по фристайлу – это груда металла, которая разваливается.

Волна терактов в Украине

В 2019 году в Украине прошел ряд необычных терактов. В Киеве 18 сентября мост Метро перекрыл мужчина, который угрожал его взорвать. За несколько часов экс-военный Алексей Белько сдался, никакой взрывчатки при нем не нашли.

Предположения относительно мотивов псевдоминера были разные. Сначала – политические, так власть сдала позиции в войне. Впоследствии Белько заявил, что все из-за наркотиков и неудачи с поиском работы. Экс-министр Арсен Аваков готов был взять его на поруки, пока его не признали невменяемым.



Алексей Белько угрожал взорвать мост Метро в Киеве / Фото МВД

В 2020 году количество терактов увеличилось – от западных до восточных областей Украины. В частности вся страна следила за маршруткой в ​​Луцке, когда террорист захватил 13 пассажиров. Он требовал признать Украину государством-террористом и чтобы президент Владимир Зеленский призвал граждан смотреть фильм "Земляне".

Уговорить Максима Кривоша отпустить заложников пришлось пол суток. Часть украинцев не могла поверить, что все происходило на самом деле. "Плохой" превратил в шоу и судебный процесс – показывал непонятные плакаты, менял адвокатов, объявлял голодовку. Ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.



Луцкий террорист Максим Кривош захватил маршрутку с 13 людьми / Коллаж 24 канала

Не менее странная история произошла в Киеве, когда отделение банка захватил "Святой Дух". Он требовал арестовать всех политиков и ввести военное положение. Гражданина Узбекистана Сухроба Каримова задержали в ходе спецоперации, обошлось без жертв.

В то же время более трагические события произошли в Полтаве, где ликвидировали Романа Скрыпника. Его подозревали в похищении авто, но при задержании он захватил правоохранителя и угрожал взорвать гранату.

Заложника Скрипник впоследствии отпустил, но неделю скрывался в лесах. Когда его нашли, он во второй развзял полицейского в заложники. На этот раз такие действия стали роковыми – сотрудники КОРДа осуществили точный выстрел.

Стихийное бедствие в Чернобыле

Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции произошла в апреле 1986 года. Через 24 года с тех территорий снова подул дым и заполнил Киев. Пожары в Чернобыльской зоне превратили украинскую столицу на лидера городов с наиболее загрязненным воздухом.

Горели леса Киевщины и Житомирщины. Сильные ветра не позволяли спасателям потушить огонь в течение месяца. За это время пожары уничтожили 12 тысяч гектаров леса, 10 заброшенных полесских сел сгорели дотла.

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К счастью, до ЧАЭС пожары не добрались. Версии о причинах катастрофы отличались – от неосторожного обращения с огнем сталкеров и до умышленных поджогов. Скорее всего, беды наделали обычные селяне, которые традиционно весной жгли траву.

Спецоперация в Афганистане

После 20 лет миссии, военные США покинули Афганистан в августе 2021 года. Американские власти убеждали, что светская страна, которую там успели построить, никуда не исчезла. Однако талибы молниеносно захватывали города, до тех пор пока без сопротивления получили Кабул.

Пока террористы развлекались на каруселях и игрушечных машинках, сторонников светского государства расстреливали прямо на улицах. Женщин сделали полностью бесправными, а желающие покинуть страну пытались это сделать ценой собственной жизни.



Украинские военные помогли эвакуировать людей из Афганистана / Фото ГУР Минобороны

Украинцы присоединились к спасению людей в Афганистане. Не имея своих миротворцев, наша страна стала 8 в мире по количеству эвакуированных. Именно украинский самолет стал последним кто вывозил гражданское население.

Военные ВСУ провели блестящую спецоперацию. Они продемонстрировали незаурядное мужество, поскольку входили на территорию, подконтрольную "Талибану", и пережили обстрел самолета. В то же время украинцам удалось спасли 700 человек.