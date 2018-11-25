"Евробляхеры" заблокировали границу на четырех пропускных пунктах Львовщины

На Львовщине "евробляхеры" заблокировали четыре контрольно-пропускные пункты в страны ЕС, в частности в Краковце свое недовольство выражают более 1000 протестующих.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

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Митингующие недовольны новым законом, который вступил в силу в полночь 25 ноября.

Протестующие объяснили, что теперь за один въезд в зону транзита им придется полностью оплатить стоимость растаможивания, а не делать это в течение года, как они могли раньше. "Евробляхеры" возмущены, потому что в таком случае они не смогут часто пересекать границу с Польшей.

Либеральная лояльность к "евробляхарам" закончилась там, где они превратили свое право на протест в ущемлении прав других людей. Было принято решение разблокировать все трассы, которые перекрыли участники акции. Конечно, полиция будет работать в рамках закона, но в случае нарушений законодательства будет вынуждена принять меры полицейского принуждения,

– по этому поводу заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Кроме участников митинга на границе также собралось немало людей, которые пытаются пересечь границу по необходимости: уже образовалась большая очередь из машин и автобусов.

Пункт пропуска в Краковце

Владельцы авто на еврономерах объявили акцию бессрочной.

Видео: протесты на автомобильном пункте пропуска Устилуг-Зосин

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят с ЕС. Согласно принятым законам – что старше авто, тем большая таможенная ставка.



На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.



25 ноября, вступил в силу новый закон о растаможивании авто на европейских номерах. Теперь, чтобы ввезти "евробляху" в режиме транзита, придется отдать полную сумму растаможки.