Вступили в силу законы о "евробляхах": что изменилось

С сегодняшнего дня, 25 ноября, вступил в силу новый закон о растаможке авто на европейских номерах. Теперь, чтобы ввезти "евробляху" в режиме транзита, придется отдать полную сумму растаможки. Даже тем, кто завозит машину не впервые.

Если раньше деньги требовали в течение года после ввоза, теперь платить надо сразу же на таможне. Иначе грозят штрафы. Касается это граждан Украины, которые будут ввозить такие машины.

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За первые 8 часов действия закона на Львовщине 138 авто завернули в Польшу. Ведь их владельцы отказались уплатить пошлину.

"Граждане-резиденты имеют право перемещать транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, в режиме транзита при условии уплаты денежного залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких автомобилей на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения", – пояснил руководитель Львовской таможни ГФС Левко Прокипчук.

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