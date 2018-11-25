13:37
25 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, сегодня
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Вступили в силу законы о "евробляхах": что изменилось

      48 Читати новину українською
      Вступили в силу законы о "евробляхах"
      Вступили в силу законы о "евробляхах" / Фото из открытых источников

      С сегодняшнего дня, 25 ноября, вступил в силу новый закон о растаможке авто на европейских номерах. Теперь, чтобы ввезти "евробляху" в режиме транзита, придется отдать полную сумму растаможки. Даже тем, кто завозит машину не впервые.

      Если раньше деньги требовали в течение года после ввоза, теперь платить надо сразу же на таможне. Иначе грозят штрафы. Касается это граждан Украины, которые будут ввозить такие машины.

      Читайте также: Растаможка евроблях: что меняет новый закон

      За первые 8 часов действия закона на Львовщине 138 авто завернули в Польшу. Ведь их владельцы отказались уплатить пошлину.

      "Граждане-резиденты имеют право перемещать транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, в режиме транзита при условии уплаты денежного залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких автомобилей на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения", – пояснил руководитель Львовской таможни ГФС Левко Прокипчук.

      Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

      Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Штрафы Законодательство Транспорт Авто Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия беспомощна из-за санкций
      сегодня , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 1549
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 09:02 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька 35271
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сегодня , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 713
      Дарсі Белл: вбий свою подругу
      24 ноября , 22:01 Дарсі Белл: вбий свою подругу
      Буки в руки 456
      Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      24 ноября , 21:00 Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      Крістіна Бердинських 163
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук