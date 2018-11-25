13:29
25 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, сьогодні
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Набули чинності закони про "євробляхи": що змінилось

      126 Читать новость на русском
      Набули чинності закони про "євробляхи"
      Набули чинності закони про "євробляхи" / Фото з відкритих джерел

      Відсьогодні, 25 листопада, набув чинності новий закон про розмитнення авто на європейських номерах. Тепер, аби ввезти "євробляху" у режимі транзиту, доведеться віддати повну суму розмитнення. Навіть тим, хто завозить машину не вперше.

      Якщо раніше гроші вимагали протягом року після ввезення, тепер платити треба одразу ж на митниці. Інакше загрожують штрафи. Стосується це громадян України, які ввозитимуть такі машини.

      Читайте також: Розмитнення євроблях: що змінює новий закон

      За перші 8 годин дії закону – на Львівщині 138 авто завернули до Польщі. Адже їх власники відмовилися сплатити мито.

      "Громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України з метою вільного обігу", – пояснив керівник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук.


      Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок

      Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео

       

      Теги: Авто на єврономерах Авто Транспорт Законодавство Штрафи Новини України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия беспомощна из-за санкций
      сьогодні , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 1505
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 09:02 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька 17878
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сьогодні , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 706
      Дарсі Белл: вбий свою подругу
      24 листопада , 22:01 Дарсі Белл: вбий свою подругу
      Буки в руки 453
      Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      24 листопада , 21:00 Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      Крістіна Бердинських 552
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Харківські вулиці хочуть масово перейменувати
      30 червня 2015 , 15:48
      Проти керівників батальйону “Слобожанщина” відкрито провадження за мародерство
       8 листопада 2014 , 12:12
      Стала відома вартість проїзду українськими платними автобанами
       31 серпня , 11:36
      Geely анонсировала автомобили с искусственным интеллектом
       12 жовтня , 10:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук