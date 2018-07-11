"Евробляхи": какое решение предлагает "Самопомич"

Проблема с машинами на европейской регистрации возникла не потому, что люди не хотели платить пошлины за них. А потому, что часто размер налога превышал стоимость самого автомобиля.

Как объясняет народный депутат Роман Семенуха, сегодня все сборы, которые человек платит при завозе машины, состоят из четырех частей. Налог на добавленную стоимость и пошлина – эти две составляющие, по убеждению фракции "Самопомич", нельзя менять. Третяя – это уплате в Пенсионный фонд, и четвертая – это акциз.

Именно существенно снизить акцизы для новых и подержанных автомобилей (кроме крупнолитражных) и отменить несвойственный налог в Пенсионный фонд предлагает в альтернативном законопроекте фракция "Объединение "Самопомич".

Доступные цены для всех

Законопроект "Самопомочи" предполагает, что благодаря снижению акцизов и отмене налога в Пенсионный фонд, общая стоимость растаможивания в среднем будет составлять не более 50% от стоимости автомобиля, или около 1 тысячи евро для наиболее популярных автомобилей (ценовая категория 3-4 тысячи евро).

Например – стоимость растаможивания 15-летнего автомобиля с двигателем на 2 литра по цене 2000 евро будет составлять 1000 евро. Суммарная стоимость автомобиля в Украине будет 3000 евро (по законопроекту 8488 авторства Нины Южаниной – 4500 евро).

Растаможка 15 летнего автомобиля за 3000 евро с двигателем на 3 литра составит 1320 евро. Суммарная стоимость автомобиля в Украине будет около 4700 евро (по законопроекту 8488 авторства Нины Южаниной – 6800 евро).

Кроме того, "Самопомич" предлагает до конца 2020 года дать людям возможность ввозить автомобили экостандарта Евро-4 и к этому же времени продолжить нулевую ставку НДС для электромобилей. Большие ставки акциза, в то же время, сохраняются для автомобилей, завезенных с территории страны-агрессора России. Все это не предусмотрено в основном законопроекте Нины Южаниной.

Обуздать кризис

Что касается уже завезенных в Украину и нерастаможенных автомобилей. Владельцы так называемых "евроблях" согласно законопроекту "Самопомочи" получают возможность по упрощенному порядку растаможить и зарегистрировать в Украине свои автомобили (евростандарта не ниже Евро-3) до 2019 года.

Это позволит легализовать автомобили на еврономерах в Украине. Украинцы станут юридическими собственниками и будут нести всю ответственность за свои действия с этим автомобилем. Более того, если такой растаможкой воспользуются 400 тысяч человек (такое количество автомобилей на иностранной регистрации по официальным данным есть в Украине), по предварительным оценкам бюджет получит 19 миллиардов гривен. В случае, если автомобилей в иностранной регистрации сейчас в Украине около 2 миллионов (такие данные приводят активисты), бюджет может получить 96 миллиардов гривен дополнительных поступлений.

Закон – не о "евробляхах", а о доступных авто

"Самопомич" предлагает снижение акцизов навсегда, чтобы люди не были вынуждены, унижая себя, нарушать закон, а могли легально купить автомобиль по доступной цене и зарегистрировать его в Украине.

"То есть предлагаем в целом уменьшить акциз – не только для бывших в употреблении, но и для новых автомобилей. Поэтому наш законопроект – не только о "евробляхах". Он призван улучшить жизнь каждому гражданину Украины, ведь будет делать автомобили более доступными.

"И очень хорошо, что сегодня люди собираются под парламентом с требованиями урегулировать проблему. Потому что эта Верховная Рада очень часто принимает решения в интересах людей только под их давлением", –заключает Роман Семенуха.