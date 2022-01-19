Миссия будет собирать факты российской агрессии. Об этом говорится в письме Дэвида Макаллистера и Натали Луазо, направленном новоизбранному президенту Европарламента Роберте Метсоли.

Читайте также Безнаказанная агрессия России против Украины развяжет руки другим автократиям в мире, – Блинкен

Срочность вызвана наращиванием Россией войск в Украине и вокруг нее, которая продолжается, а также дестабилизирующим использованием гибридных атак на украинские правительственные институты, включая дезинформацию и кибератаки,

– отметили депутаты.

В то же время парламентарии отмечают, что "атака на Украину также является атакой на Европейский союз".

"Европарламент имеет ключевую роль как в демонстрации нашего единства перед лицом российской агрессии, так и для того, чтобы донести нашу поддержку для мощной ответа, если Россия предпримет военные шаги против Украины", – добавили евродепутаты Дэвид Макаллистер и Натали Луазо.

По их мнению, миссия также продемонстрирует гражданам Украины солидарность ЕС "в эти непростые времена".

Войска России возле Украины: что известно

Осенью американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. ГУР МОУ подтвердила такую информацию. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что количество российских солдат у границ может расти. Он подчеркнул, что нашему государству противостоит миллионное войско.

В январе разведка США сделала заявление, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину.

Россия может устроить провокации возле Украины: смотрите видео