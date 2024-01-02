Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, должное нужно отдать канцлеру Германии Олафу Шольцу.

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Историческое решение

Николай Давыдюк отметил, что Украина могла стать кандидатом в члены ЕС еще после Оранжевой революции в 2004 году. Однако процесс евроинтеграции начался только сейчас. Более мощных политических достижений на международной арене в Украине еще не было.

Однозначно это евроинтеграция. Здесь нужно отдать должное Шольцу. Я думаю, это его лидерство. То, что они дали нам перспективу членства и начали с нами переговоры – это самое сильное, что было на международной арене. Это историческое решение,

– убежден он.

Евроинтеграция Украины: главное