Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, должное нужно отдать канцлеру Германии Олафу Шольцу.
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Историческое решение
Николай Давыдюк отметил, что Украина могла стать кандидатом в члены ЕС еще после Оранжевой революции в 2004 году. Однако процесс евроинтеграции начался только сейчас. Более мощных политических достижений на международной арене в Украине еще не было.
Однозначно это евроинтеграция. Здесь нужно отдать должное Шольцу. Я думаю, это его лидерство. То, что они дали нам перспективу членства и начали с нами переговоры – это самое сильное, что было на международной арене. Это историческое решение,
– убежден он.
Евроинтеграция Украины: главное
- В Брюсселе во время саммита 14 – 15 декабря приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в Европейский Союз. Свой голос "за" отдали 26 стран-участниц.
- Однако для начала переговоров о вступлении Украина должна была выполнить ряд требований Европейского Союза. Соответствующий отчет об уровне исполнения будет опубликован в марте 2024 года. Также Еврокомиссия должна провести оценку украинского законодательства и решить, соответствует ли оно законодательству ЕС.
- Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова ответила на вопрос о вступлении Украины в ЕС. Она заявила, что лучше говорить о годах, не десятилетиях. В то же время она напомнила, что Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания являются наиболее близкими к Европейскому Союзу с точки зрения процесса. С ними уже начали переговоры о вступлении.
- Юрова убеждена, что расширение Евросоюза путем привлечения новых стран в 2024 году вряд ли будет. Ведь переговоры не будут идти так быстро. В то же время Украина сможет углублять свое сотрудничество с Евросоюзом даже в статусе кандидата.