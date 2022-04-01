Гуманитарный хаб оказывает регулярную помощь волонтерам, работает с организациями и принимает заявки на помощь.
Читайте также Более 10 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, – ООН
Завод "Еврокар" передал для работы Open Mind Fund материально-технические ресурсы, для того чтобы обеспечили команду возможностями оперативно принимать гуманитарную помощь, сортировать ее, хранить и доставлять к нуждающимся и пострадавшим из-за войны войны России против Украины.
Гуманитарный хаб предоставляет убежища и для беженцев, ведь на заводе "Еврокар" в Закарпатье организован лагерь для временно перемещенных лиц. Им активно помогает фонд Open Mind Fund, а волонтерами организации становятся и сами беженцы.
Основные направления работы гуманитарного хаба:
- обеспечение пищей и гуманитарной помощью пострадавших;
- обеспечение людей временным жильем;
- разработка программного обеспечения в сотрудничестве с государственными структурами, которое поможет в ведении прозрачного учета гуманитарной помощи.
Кроме того, гуманитарный хаб использует все логистические возможности для релокации предприятий и логистического состава из зоны боевых действий на безопасные территории.