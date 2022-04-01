Гуманитарный хаб оказывает регулярную помощь волонтерам, работает с организациями и принимает заявки на помощь.

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Завод "Еврокар" передал для работы Open Mind Fund материально-технические ресурсы, для того чтобы обеспечили команду возможностями оперативно принимать гуманитарную помощь, сортировать ее, хранить и доставлять к нуждающимся и пострадавшим из-за войны войны России против Украины.

Гуманитарный хаб предоставляет убежища и для беженцев, ведь на заводе "Еврокар" в Закарпатье организован лагерь для временно перемещенных лиц. Им активно помогает фонд Open Mind Fund, а волонтерами организации становятся и сами беженцы.

Основные направления работы гуманитарного хаба:

обеспечение пищей и гуманитарной помощью пострадавших;

обеспечение людей временным жильем;

разработка программного обеспечения в сотрудничестве с государственными структурами, которое поможет в ведении прозрачного учета гуманитарной помощи.

Кроме того, гуманитарный хаб использует все логистические возможности для релокации предприятий и логистического состава из зоны боевых действий на безопасные территории.