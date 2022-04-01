Гуманітарний хаб надає регулярну допомогу волонтерам, працює з організаціями та приймає заявки на допомогу.

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Завод "Єврокар" передав для роботи Open Mind Fund матеріально-технічні ресурси, для того, аби забезпечили команду можливостями оперативно приймати гуманітарну допомогу, сортувати її, зберігати та доставляти до тих, хто цього потребує та постраждав через війну Росії проти України.

Гуманітарний хаб надає прихисток і для біженців, адже на заводі "Єврокар" на Закарпатті організовано табір для тимчасово переміщених осіб. Їм активно допомагає фонд Open Mind Fund, а волонтерами організації стають і самі біженці.

Основні напрями роботи гуманітарного хабу

забезпечення їжею та гуманітарною допомогою постраждалих людей;

забезпечення людей тимчасовим житлом;

розробка програмного забезпечення у співпраці із державними структурами, яке допоможе у веденні прозорого обліку гуманітарної допомоги.

Окрім цього, гуманітарний хаб використовує всі логістичні можливості для релокація підприємств та логістичного складу із зони бойових дій на безпечні території.