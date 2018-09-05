Еврокомиссар указал на страны, которые угрожают Евросоюзу снаружи и внутри

Единство Европейского Союза находится под угрозой от противников, действующих как внутри так и за пределами ЕС.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на заявление еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера.

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По словам Эттингера, быстрое согласование и утверждение долгосрочного бюджета Европейского Союза станет показателем того, что Европа способна выстоять перед такими вызовами.

На мой взгляд, проект находится в смертельной опасности. Кое-кто в Европе хочет ее ослабить или даже уничтожить – Польша, Венгрия, Румыния, правительство Италии,

– сказал он.

Эттингер отметил, что ЕС находится в зоне риска из-за автократов: президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые используют торговые войны и агрессию как инструменты влияния.

Эттингер также сказал, что правительство его собственной страны, Германии, не проявляет достаточного энтузиазма в ЕС, особенно когда речь идет о бюджете.

Также Эттингер предупредил Италию, что в случае блокирования переговоров относительно следующего долгосрочного бюджета ЕС, страна рискует потерять дополнительное финансирование на миграцию.