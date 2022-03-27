Чиновники должны мобилизовать правительства, учреждения, художников, компании для сбора денег на гуманитарную поддержку Украины и соседних стран.

Важно Польша приняла уже 2,3 миллиона украинцев

Благотворительное мероприятие

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 апреля организуют мероприятие. Цель – собрать деньги для беженцев.

Фон дер Ляйен отметила, что миллионы людей бегут от бомб, которые падают на украинские города. Они покидают свои дома и свою жизнь, чтобы добраться до безопасного места в других уголках Украины или соседних странах.

Мир должен вступиться за них. Европейский Союз удовлетворяет потребности миллионов принимаемых беженцев. И мы будем укреплять свои действия. Но нужно очень много – и храбрый народ Украины заслуживает солидарности граждан и государств по всему миру,

– добавила политик.

Трюдо тоже заверил, что Канада стоит вместе с украинцами. Политики объединяют весь мир, чтобы и дальше помогать государству.

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