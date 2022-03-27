Чиновники мають мобілізувати уряди, установи, художників, компанії для збирання грошей на гуманітарну підтримку України та сусідніх країн.

Важливо Польща прийняла вже 2,3 мільйона українців

Благодійний захід

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 9 квітня організують захід. Мета – зібрати гроші для біженців.

Фон дер Ляєн відзначила, що мільйони людей тікають від бомб, які падають на українські міста. Вони залишають свої будинки та своє життя, щоб дістатися до безпечного місця в інших куточках України чи сусідніх державах.

Світ має заступитися за них. Європейський Союз задовольняє потреби мільйонів біженців, що приймаються. І ми зміцнюватимемо свої дії. Але потрібно дуже багато - і хоробрий народ України заслуговує на солідарність громадян і держав по всьому світу,

– додала політикиня.

Трюдо теж запевнив, що Канада стоїть разом з українцями. Політики гуртують весь світ, щоб і надалі допомагати державі.

Може зацікавити – Промова Джо Байдена у Варшаві: