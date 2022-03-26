Про деталі розмови Дуди та Зеленського розповіли в Офісі Президента. Польський лідер зауважив, що до Польщі приїхали вже понад 2 мільйони 300 тисяч українців.

До теми Під час розмови Дуди із Зеленським російські війська обстрілювали Львів

Польща забезпечує всім необхідним біженців, – Дуда

Дуда запевнив Зеленського, що Польща забезпечує українців усім необхідним. Президент України також вкотре наголосив на необхідності зупинити обстріли українських міст з повітря.

Зеленський зазначив що йому дуже шкода, що літаки радянського виробництва, які є в східноєвропейських країнах, Україні так і не передали. Хоча раніше і Польща заявляла про таку готовність.