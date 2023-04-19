Такое решение Еврокомиссия может принять на фоне запрета на импорт украинского зерна со стороны нескольких членов ЕС. Об этом сообщает корреспондент 24 Канала из Брюсселя со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

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В последнюю неделю Брюссель столкнулся с давлением со стороны Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Государства-члены обратились к исполнительному органу ЕС с просьбой ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Это связано с тем, что цены на такую же европейскую продукцию снижаются из-за чрезмерного предложения.

Еврокомиссия готова пойти на уступки и рассматривает возможность принять экстренные меры во избежание односторонних решений со стороны государств-членов. В своем письме Еврокомиссия предлагает "предохранительные меры" по импорту украинской кукурузы, пшеницы, подсолнечника и рапса. Ожидается, что импорт этих продуктов может быть ограничен в пяти государствах-членах, которые несут наибольшие потери. Однако товар может пересекать границы этих государств с целью транзита. Уступки могут помочь избежать разделения Европы из-за протестов фермеров.

Основное внимание уделяется торговле зерном, где мы видим эти разрушительные последствия. Точный объем мероприятий также будет предметом обсуждения с соответствующими государствами-членами, но это то, что мы можем сделать очень быстро,

– сказал дипломат.

Отметим, из-за избытка продукции европейские фермеры частично не могут собирать урожай, потому что заполнены собственные хранилища. Логистические затраты на транспортировку зерна через "пути солидарности" составляют около 40% от общей суммы, хотя в обычных условиях они не должны превышать 10%. Это влияет на конкурентоспособность украинского зерна на европейском рынке.

Мы должны действительно способствовать этому транзиту в государства-члены, в другие третьи страны. Как мы это делаем? Мы продолжаем то, что мы делали, но, конечно, с еще большей скоростью,

– сказал другой дипломат ЕС, отметив, что логистические расходы слишком высоки.

По данным источника, Еврокомиссия все еще рассматривает, как распределить 100 миллионов евро помощи странам, понесшим потери. Эти деньги пойдут на финансирование фермеров. Однако эта мера требует одобрения большинства государств-членов.

Это не первая финансовая помощь со стороны ЕС. В прошлом месяце блок выделил пакет в размере 56 миллионов евро для фермеров из Польши, Румынии и Болгарии.

Также ожидается, что Брюссель предоставит финансирование для "путей солидарности".

Сегодня это предложение обсуждается вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом с министрами торговли пяти государств-членов, а также с украинской стороной. Детали станут известны впоследствии. Однако ранее польский еврокомиссар Войцеховский заявил, что Комиссия объявит "хорошие новости" для фермеров из граничащих с Украиной стран.