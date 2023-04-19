Таке рішення Єврокомісія може ухвалити на тлі заборони імпорту українського зерна з боку кількох членів ЄС. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС.

Зверніть увагу "Наші аграрії більш конкурентоздатні": чому Європа бойкотує українське зерно

В останній тиждень Брюссель зіткнувся з тиском зі сторони Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Держави-члени звернулися до виконавчого органу ЄС із проханням обмежити імпорт сільськогосподарської продукції з України. Це пов’язано з тим, що ціни на таку ж європейську продукцію знижуються через надмірну пропозицію.

Єврокомісія готова піти на поступки та розглядає можливість вжити екстрених заходів, щоб уникнути односторонніх рішень з боку держав-членів. У своєму листі Єврокомісія пропонує "запобіжні заходи" щодо імпорту української кукурудзи, пшениці, соняшнику та ріпаку. Очікується, що імпорт цих продуктів може бути обмежений у п’яти державах-членах, які зазнають найбільших втрат. Однак, товар може перетинати кордони цих держав з метою транзиту. Поступки можуть допомогти уникнути розділення Європи через протести фермерів.

Основна увага приділяється торгівлі зерном, де ми бачимо ці руйнівні наслідки. Точний обсяг заходів також буде предметом обговорення з відповідними державами-членами, але це те, що ми можемо зробити дуже швидко,

– сказав дипломат.

Зазначимо, через надлишок продукції європейські фермери частково не можуть збирати вражай, бо заповнені власні сховища. Логістичні витрати на транспортування зерна через "шляхи солідарності" становлять близько 40% від загальної суми, хоча у звичайних умовах вони не повинні перевищувати 10%. Це впливає на конкурентоспроможність українського зерна на європейському ринку.

Ми повинні справді сприяти цьому транзиту до держав-членів, до інших третіх країн. Як ми це робимо? Ми продовжуємо те, що ми робили, але, звичайно, з ще більшою швидкістю,

– сказав інший дипломат ЄС, зазначивши, що логістичні витрати є занадто високими.

За даними джерела, Єврокомісія все ще розглядає, як розподілити 100 мільйонів євро допомоги країнам, які зазнали втрат. Ці гроші підуть на фінансування фермерів. Однак, цей захід потребує схвалення більшості держав-членів.

Зазначимо, це не перша фінансова допомога з боку ЄС. Минулого місяця блок виділив пакет розміром в 56 мільйонів євро для фермерів з Польщі, Румунії та Болгарії.

Також очікується, що Брюссель надасть фінансування для "шляхів солідарності".

Сьогодні цю пропозицію обговорюють віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс з міністрами торгівлі п’яти держав-членів, а також з українською стороною. Деталі стануть відомі згодом. Однак, раніше польський єврокомісар Войцеховський заявив, що Комісія оголосить "хороші новини" для фермерів з країн, які межують з Україною.