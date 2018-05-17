Еврокомиссия намерена усилить проверку для просителей виз

В ЕС намерены модернизировать визовую информационную систему для просителей и владельцев шенгенских виз.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, пишет УНИАН.

Такие шаги в Евросоюзе объясняют желанием укрепить внешнюю и внутреннюю безопасности в связи с миграционными рисками и террористическими угрозами.

Еврокомиссия предлагает создать базу данных, содержащую информацию о лицах, которые делают заявки на получение шенгенских виз.

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Предложенные изменения должны позволить проводить более тщательные проверки анкетных данных просителей на получение визы и устранить пробелы по информационной безопасности из-за лучшего обмена информацией между странами-членами ЕС.

Комиссар ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Аврамопулос пояснил, что преступники и террористы не должны иметь возможности попасть в Европу незамеченными.

Он отметил, что предложение по обновлению базы данных визовой информационной системы должно усилить внутреннюю безопасность и улучшить пограничный контроль.

Пограничники будут способны быстро определять, долгосрочная виза или вид на жительство действительны или лицо, которое предъявляет необходимый документ, является законным его владельцем, и составляет ли лицо угрозу внутренней безопасности стран-членов. Это сделает пограничные проверки легче, быстрее и безопаснее, одновременно укрепляя безопасность шенгенской зоны,

– пояснил еврокомиссар.