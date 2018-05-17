Єврокомісія має намір посилити перевірку для прохачів віз

В ЄС мають намір модернізувати візову інформаційну систему для прохачів та власників шенгенських віз.

Про це повідомили у Єврокомісії, пише УНІАН.

Такі кроки в Євросоюзі пояснюють бажання зміцнити зовнішню та внутрішню безпеки у зв'язку з міграційними ризиками та терористичними загрозами.

Єврокомісія пропонує базу даних, яка містить інформацію про осіб, які роблять заявки на отримання шенгенських віз.

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Запропоновані зміни мають дозволити проводити більш ретельні перевірки анкетних даних прохачів на отримання візи та усунути прогалини щодо інформаційної безпеки через кращий обмін інформацією між країнами-членами ЄС.

Комісар ЄС з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос пояснив, що злочинці та терористи не повинні мати можливості потрапити до Європи непоміченими.

Він відзначив, що пропозиція щодо оновлення бази даних візової інформаційної системи має посилити внутрішню безпеку та покращити прикордонний контроль.

Прикордонники будуть здатними швидко визначати, чи довгострокова віза або дозвіл на проживання є дійсними, чи особа, яка пред’являє необхідний документ, є законним його власником, і чи становить особа загрозу внутрішній безпеці країн-членів. Це зробить прикордонні перевірки легшими, швидшими і більш безпечними, одночасно зміцнюючи безпеку шенгенської зони, – пояснив єврокомісар.