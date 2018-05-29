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Еврокомиссия выделила миллиард евро помощи для Украины

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Евросоюз
Евросоюз / Фото из открытых источников

Во вторник, 29 мая, Совет Европейского союза одобрил решение с Европейским Парламентом о предоставлении нового пакета макрофинансовой помощи Украине на сумму один миллиард евро.

Об этом сообщает Совет министров ЕС.

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Планируется, что один миллиард долларов в виде займа должен покрыть финансовые нужды Украины в течение двух с половиной лет. Это даст возможность поддерживать стабилизацию экономики и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставленные МВФ и другими донорами.

Ответственным за выплаты макроэкономической помощи будет Еврокомиссия. Комиссия и Европейская служба внешнего действия будут контролировать выполнение условий. После каждой выплаты Комиссия публично будет отчитываться о выполнении условий, в частности по предотвращению коррупции.

Согласно информации Совета ЕС, Международный валютный фонд определил на 2018-2019 годы финансовую недостачу в размере 4,5 миллиардов долларов, а это превышает финансирование, которое до этого времени обязалось предоставить международное сообщество.

"Дальнейшие выплаты будут обусловлены тем, что Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство права и гарантирует уважение к правам человека. Они будут подлежать экономической политике и финансовым условиям, сосредоточив внимание на структурных реформах и надежных государственных финансах, включая сроки их выполнения. Условия будут заложены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Комиссией", – говорится в сообщении.

Дальнейшая макрофинансовая помощь будет зависеть от прогресса в предотвращении коррупции, а также от прогресса программы МВФ, говорится в сообщении. Меморандум о взаимопонимании будет включать обязательства по усилению управления, административных возможностей и институциональной структуры для предотвращения коррупции.

Теги: Новости Украины Европа Финансы Евросоюз Деньги Бизнес
Источник: 24 Канал
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