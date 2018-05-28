Переговоры о новом названии Македонии подходт к концу, – МИД страны

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров после переговоров в Брюсселе заявил, что переговоры с Грецией о названии бывшей югославской республики пока на "завершающей стадии".

Об этом сообщает AFP.

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"Переговоры будут продолжаться между экспертами по юридическим и техническим вопросам", – заявил Димитров.

Он отметил, что соглашение находится на "завершающей стадии" и может быть согласовано до запланированного саммита ЕС в конце июня. Также указано, что обсуждаемое название страны включает такие варианты, как "Новая Македония" и "Верхняя Македония".

Почему Македония решила изменить название?

Греция блокирует евроатлантические планы македонцев, так как считает, что Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции. Греческий регион Македония – больной вопрос для страны, так 4 февраля десятки тысяч людей вышли на главную площадь столицы Греции, протестуя против того, что государство Македония называется Македонией.