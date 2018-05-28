Переговори при нову назву Македонії доходять кінця, – МЗС країни

Міністр закордонних справ Македонії Нікола Димитров після переговорів у Брюсселі заявив, що переговори з Грецією про назву Колишньої югославської республіки наразі на "завершальній стадії".

Про це повідомляє AFP.

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"Переговори триватимуть між експертами з юридичних і технічних питань", – заявиа Димитров.

Він зазначив, що угода знаходиться на "завершальній стадії" і може бути погоджена до запланованого саміту ЄС у кінці червня. Також вказано, що обговорювана назва країни включає такі варіанти, як "Нова Македонія" і "Верхня Македонія".

Чому Македонія вирішила змінити назву? Греція блокує євроатлантичні плани македонців, бо вважає, що Македонія привласнила собі ім'я одного з північних регіонів Греції. Грецький регіон Македонія – болюче питання для країни, так 4 лютого, десятки тисяч людей вийшли на головну площу столиці Греції, протестуючи проти того, що держава Македонія називається Македонією.