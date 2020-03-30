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      Еврокомиссия выделяет Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

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      Европейская комиссия приняла решение предоставить Украине финансовую поддержку на борьбу с распространением коронавируса. Первый пакет помощи составит 80 миллионов евро.

      О денежной помощи сообщает представительство Еврокомиссии в Украине.

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      В организации отмечают, что Украина продолжает страдать от актов агрессии на востоке страны и незаконной аннексии Крыма. А теперь еще и от эпидемии коронавируса. Европейский союз одобряет меры, принятые украинским правительством. Хотя некоторые решения являются сложными.

      ЕС будет продолжать поддерживать Украину и способствовать ее влиянию на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику,
      – говорится в сообщении.

      Еврокомиссия готовит комплекс мер помощи для отдельных стран-партнеров и Восточного региона в целом.

      В представительстве отметили, что первый пакет поддержки для Украины составляет примерно 80 миллионов евро.

      Европейский комиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варга подчеркнул, что "благодаря этому пакету поддержки в ЕС стремятся спасать жизни и укреплять устойчивость общества".

      "Мы поддерживаем реакцию Украины на резкое увеличение потребностей в здравоохранении и социальной помощи, а также необходимость защитить бизнес и рабочие места", – отметил Варга.

      В то же время глава правительства Денис Шмигаль поблагодарил Евросоюз за помощь Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

      Мы должны продемонстрировать единство и активизировать наше сотрудничество, чтобы совместно преодолеть текущие вызовы,
      – подчеркнул он.

      На что выделяют деньги:

      • на поддержку системы здравоохранения Украины;
      • на поддержку экономики Украины, в частности малых и средних предприятий.

      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели – 6.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

      Як відрізнити коронавірус
      Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Финансы Еврокомиссия Евросоюз
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