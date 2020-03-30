Еврокомиссия выделяет Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Европейская комиссия приняла решение предоставить Украине финансовую поддержку на борьбу с распространением коронавируса. Первый пакет помощи составит 80 миллионов евро.

О денежной помощи сообщает представительство Еврокомиссии в Украине.

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В организации отмечают, что Украина продолжает страдать от актов агрессии на востоке страны и незаконной аннексии Крыма. А теперь еще и от эпидемии коронавируса. Европейский союз одобряет меры, принятые украинским правительством. Хотя некоторые решения являются сложными.

ЕС будет продолжать поддерживать Украину и способствовать ее влиянию на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику,

– говорится в сообщении.

Еврокомиссия готовит комплекс мер помощи для отдельных стран-партнеров и Восточного региона в целом.

В представительстве отметили, что первый пакет поддержки для Украины составляет примерно 80 миллионов евро.

Европейский комиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варга подчеркнул, что "благодаря этому пакету поддержки в ЕС стремятся спасать жизни и укреплять устойчивость общества".

"Мы поддерживаем реакцию Украины на резкое увеличение потребностей в здравоохранении и социальной помощи, а также необходимость защитить бизнес и рабочие места", – отметил Варга.

В то же время глава правительства Денис Шмигаль поблагодарил Евросоюз за помощь Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Мы должны продемонстрировать единство и активизировать наше сотрудничество, чтобы совместно преодолеть текущие вызовы,

– подчеркнул он.

На что выделяют деньги:

на поддержку системы здравоохранения Украины;

на поддержку экономики Украины, в частности малых и средних предприятий.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели – 6.

Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



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