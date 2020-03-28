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      Трамп подписал антикоронавирусный бюджет на 2,2 триллиона долларов: сколько дадут Украине

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      Рекордная антикризисная финансовая программа в США на 2,2 триллиона долларов, которую Трамп согласовал вечером 27 марта, предусматривает финансовую помощь американцам и поддержку бизнеса во времена пандемии COVID-19. Помогут также избранным иностранным странам, среди которых и Украина.

      "Только что подписал CARES Act, крупнейший пакет экономической помощи в американской истории", – написал Трамп в твиттере. 

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      И добавил: "Эти 2,2 триллиона долларов обеспечат немедленную помощь семьям, работникам и бизнесам нашей страны".

      Куда пойдут более 2 триллионов "антикоронавирусных" долларов

      • По 1200 каждому американцу, который зарабатывает меньше, чем 75 тысяч долларов в год.
      • На поддержку малого бизнеса – 367 миллиардов долларов.
      • 500 миллиардов долларов для финансирования различных отраслей экономики, городов и штатов на период пандемии.

      Получит ли Украина какие-то деньги

      Посольство Украины в США вечером 27 марта сообщило в фейсбуке, что "США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 миллиона долларов для противодействия коронавирусу".

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      На какие цели США дают деньги Украине

      • На подготовку лабораторных систем,
      • На выявление заболеваний,
      • На техническую поддержку по реагированию и информированию о рисках распространения COVID-19.

      Выделять деньги избранным иностранным странам США начнут с 3 апреля.

      Коронавирус в США: коротко

      • По состоянию на конец 27 марта во Соединенных Штатах подтвердили более 100 000 случаев заражения коронавирусом. Умерли более полутора тысяч человек. Зафиксировано также почти 900 выздоровлений.
      • ВОЗ предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса может стать США. Сейчас страна по количеству инфицированных на первом месте в мире (всего в мире заболевших уже 600 000).
      • 13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.

       

      Холостяк 10 сезон: все участницы шоу
      27 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Финансы Дональд Трамп Новости США Новости Украины Коронавирус COVID-19
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