Трамп подписал антикоронавирусный бюджет на 2,2 триллиона долларов: сколько дадут Украине
Рекордная антикризисная финансовая программа в США на 2,2 триллиона долларов, которую Трамп согласовал вечером 27 марта, предусматривает финансовую помощь американцам и поддержку бизнеса во времена пандемии COVID-19. Помогут также избранным иностранным странам, среди которых и Украина.
"Только что подписал CARES Act, крупнейший пакет экономической помощи в американской истории", – написал Трамп в твиттере.
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И добавил: "Эти 2,2 триллиона долларов обеспечат немедленную помощь семьям, работникам и бизнесам нашей страны".
Куда пойдут более 2 триллионов "антикоронавирусных" долларов
- По 1200 каждому американцу, который зарабатывает меньше, чем 75 тысяч долларов в год.
- На поддержку малого бизнеса – 367 миллиардов долларов.
- 500 миллиардов долларов для финансирования различных отраслей экономики, городов и штатов на период пандемии.
Получит ли Украина какие-то деньги
Посольство Украины в США вечером 27 марта сообщило в фейсбуке, что "США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 миллиона долларов для противодействия коронавирусу".
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На какие цели США дают деньги Украине
- На подготовку лабораторных систем,
- На выявление заболеваний,
- На техническую поддержку по реагированию и информированию о рисках распространения COVID-19.
Выделять деньги избранным иностранным странам США начнут с 3 апреля.
Коронавирус в США: коротко
- По состоянию на конец 27 марта во Соединенных Штатах подтвердили более 100 000 случаев заражения коронавирусом. Умерли более полутора тысяч человек. Зафиксировано также почти 900 выздоровлений.
- ВОЗ предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса может стать США. Сейчас страна по количеству инфицированных на первом месте в мире (всего в мире заболевших уже 600 000).
- 13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.