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      Трамп підписав антикоронавірусний бюджет на 2,2 трильйона доларів: скільки дадуть Україні

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      Дональд Трамп підписав антикоронавірусний пакет допомоги / CNN

      Рекордна антикризова фінансова програма у США на 2,2 трильйона доларів, яку Трамп погодив увечері 27 березня, передбачає фінансову допомогу американцям та підтримку бізнесу у часи пандемії COVID-19. Допоможуть також обраним іноземним країнам, серед яких і Україна.

      "Щойно підписав CARES Act, найбільший пакет економічної допомоги в американській історії", – написав Трамп у твіттері. 

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      І додав: "Ці 2,2 трильйона доларів забезпечать негайну допомогу сім'ям, робітникам і бізнесам нашої країни".

      Куди підуть понад 2 трильйони "антикоронавірусних" доларів

      • По 1200 кожному американцеві, який заробляє менше, ніж 75 тисяч доларів на рік.
      • На підтримку малого бізнесу – 367 мільярдів доларів.
      • 500 мільярдів доларів для фінансування різних галузей економіки, міст і штатів на період пандемії.

      Чи отримає Україна якісь гроші

      Посольство України у США увечері 27 березня повідомило у фейсбуці, що "США виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу у розмірі понад 1,2 мільйона доларів для протидії коронавірусу".

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      На які цілі США дають гроші Україні

      • На підготовку лабораторних систем,
      • На виявлення захворювань,
      • На технічну підтримку щодо реагування та інформування про ризики поширення COVID-19.

      Виділяти гроші обраним іноземним країнам США почнуть з 3 квітня.

      Коронавірус у США: коротко

      • Станом на кінець 27 березня у Сполучених Штатах підтвердили понад 100 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли більше за півтори тисячі людей. Зафіксовано також майже 900 одужань.
      • ВООЗ попередила, що новим епіцентром поширення коронавірусу може стати США. Зараз країна за кількістю. інфікованих на першому місці у світі (всього у світі хворих вже 600 тисяч).
      • 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.

       

      Холостяк 10 сезон 4 випуск: у кого виникла справжня іскра та хто залишився у проєкті без троянди
      27 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Фінанси Дональд Трамп Новини США Новини України Коронавірус COVID-19
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