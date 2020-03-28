Трамп підписав антикоронавірусний бюджет на 2,2 трильйона доларів: скільки дадуть Україні
Рекордна антикризова фінансова програма у США на 2,2 трильйона доларів, яку Трамп погодив увечері 27 березня, передбачає фінансову допомогу американцям та підтримку бізнесу у часи пандемії COVID-19. Допоможуть також обраним іноземним країнам, серед яких і Україна.
"Щойно підписав CARES Act, найбільший пакет економічної допомоги в американській історії", – написав Трамп у твіттері.
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І додав: "Ці 2,2 трильйона доларів забезпечать негайну допомогу сім'ям, робітникам і бізнесам нашої країни".
Куди підуть понад 2 трильйони "антикоронавірусних" доларів
- По 1200 кожному американцеві, який заробляє менше, ніж 75 тисяч доларів на рік.
- На підтримку малого бізнесу – 367 мільярдів доларів.
- 500 мільярдів доларів для фінансування різних галузей економіки, міст і штатів на період пандемії.
Чи отримає Україна якісь гроші
Посольство України у США увечері 27 березня повідомило у фейсбуці, що "США виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу у розмірі понад 1,2 мільйона доларів для протидії коронавірусу".
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На які цілі США дають гроші Україні
- На підготовку лабораторних систем,
- На виявлення захворювань,
- На технічну підтримку щодо реагування та інформування про ризики поширення COVID-19.
Виділяти гроші обраним іноземним країнам США почнуть з 3 квітня.
Коронавірус у США: коротко
- Станом на кінець 27 березня у Сполучених Штатах підтвердили понад 100 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли більше за півтори тисячі людей. Зафіксовано також майже 900 одужань.
- ВООЗ попередила, що новим епіцентром поширення коронавірусу може стати США. Зараз країна за кількістю. інфікованих на першому місці у світі (всього у світі хворих вже 600 тисяч).
- 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.