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      Еврокомиссия выступит гарантом выполнения обязательств РФ по цене на газ, — премьер

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      Арсений Яценюк
      Арсений Яценюк / Getty Images

      Как сообщил Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, Еврокомиссия будет выступать фактически гарантом выполнения обязательств России по справедливой цене на газ.

      Об этом он сказал во время заседания Правительства.

      Если Россия нарушит порядок ценообразования и снова будет пытаться поставить цену в 500 долларов, как оно изначально предлагалось, то мы с Еврокомиссией достигли согласия, что ЕК будет выступать фактически гарантом выполнения обязательств России по справедливой цене, в том числе и через механизм компенсации повышения цены, если такая цена не будет соответствовать трехстороннему протоколу, подписанному между Украиной Евросоюзом и РФ, 
      — отметил Яценюк.

      Добавим, уже доставленный в Украину газ будет оплачиваться по цене 268 долл за 1 тыс куб м, независимо от позиции ОАО "Газпром".

      Теги: Новости политики Украина – Россия Арсений Яценюк Газовый конфликт Еврокомиссия
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 30 октября 2014
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