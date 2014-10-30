Еврокомиссия выступит гарантом выполнения обязательств РФ по цене на газ, — премьер

Как сообщил Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, Еврокомиссия будет выступать фактически гарантом выполнения обязательств России по справедливой цене на газ.

Об этом он сказал во время заседания Правительства.

Если Россия нарушит порядок ценообразования и снова будет пытаться поставить цену в 500 долларов, как оно изначально предлагалось, то мы с Еврокомиссией достигли согласия, что ЕК будет выступать фактически гарантом выполнения обязательств России по справедливой цене, в том числе и через механизм компенсации повышения цены, если такая цена не будет соответствовать трехстороннему протоколу, подписанному между Украиной Евросоюзом и РФ,

— отметил Яценюк.

Добавим, уже доставленный в Украину газ будет оплачиваться по цене 268 долл за 1 тыс куб м, независимо от позиции ОАО "Газпром".