По итогам группового этапа страна-союзница России получила право сыграть в четвертьфинале турнира. После проведения жеребьевки соперником белорусов стала сборная Эстонии.

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Бескомпромиссная позиция, которая вызывает уважение

Этот поединок должен был состояться 13 сентября. Однако этого не произошло – эстонцы отказались от участия в матче даже ценой дисквалификации.

Эстония должна была сыграть против Беларуси в четвертьфинале, но сборная Эстонии по пляжному футболу не будет играть против команды Беларуси. Соответствующее решение уже было принято ранее, поскольку теоретически встреча между командами была возможна в предыдущих розыгрышах турнира. Сегодня эта позиция еще раз была подтверждена,

– говорится в заявлении АФЕ.

Справка. Таким образом, Беларусь вышла в полуфинал благодаря технической победе. Для Эстонии же турнир продолжится играми за 5-8 места.

Напомним, что сборная Украины также бойкотирует соревнования из-за допуска Беларуси. В частности, "сине-желтые" не приняли участие уже в двух чемпионатах мира.