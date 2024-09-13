За підсумками групового етапу країна-союзниця Росії здобула право зіграти у чвертьфіналі турніру. Після проведення жеребкування суперником білорусів стала збірна Естонії.

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Безкомпромісна позиція, яка викликає повагу

Цей поєдинок мав відбутися 13 вересня. Проте цього не сталося – естонці відмовились від участі в матчі навіть ціною дискваліфікації.

Естонія мала зіграти проти Білорусі у чвертьфіналі, але збірна Естонії з пляжного футболу не гратиме проти команди Білорусі. Відповідне рішення вже було прийнято раніше, оскільки теоретично зустріч між командами була можлива в попередніх розіграшах турніру. Сьогодні ця позиція ще раз була підтверджена,

– йдеться в заяві АФЕ.

Довідка. Таким чином, Білорусь вийшла до півфіналу завдяки технічній перемозі. Для Естонії ж турнір продовжиться іграми за 5-8 місця.

Нагадаємо, що збірна України також бойкотує змагання через допуск Білорусі. Зокрема, "синьо-жовті" не взяли участь вже у двох чемпіонатах світу.